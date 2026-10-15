KUĆA DOBRNJČEVIH: Za obnovu krova namenjeno 1,6 miliona dinara

POŽAREVAC - Gradska uprava Požarevca objavila je otvoreni postupak javne nabavke za obnovu krova Kuće Dobrnjčevih.

D.N.

Vrednost nabavke procenjena je na 1.611.000 dinara, bez uračunatog poreza. Reč je o kući koja se nalazi u Nemanjinoj ulici, u nadležnosti je gradskog Narodnog muzeja i ima status spomenika kulture. U njoj se nalazi muzejska postavka sa originalnim pokućstvom porodice Petra Dobrnjca (1771-1831), vojvode iz Prvog srpskog ustanka. Obnova njenog krova, površine 180 kvadrata, obuhvata zamenu crepa ćeramidom i postavljanje novih oluka. Rok za završetak radova iznosi do 45 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao.