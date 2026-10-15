Srbija

UREĐENJE GRADA: Obezbeđeno 20 žardinjera za 3,15 miliona

Dušanka Novković

15. 10. 2026. u 09:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Komunalne službe“, u postupku javne nabavke obezbedilo je dobavljača 20 drvenih žardinjera za sadnice i drveće.

УРЕЂЕЊЕ ГРАДА: Обезбеђено 20 жардињера за 3,15 милиона

D.N.

Ugovor sa dobavljačem zaključen je na 3,15 miliona dinara, sa uračunatim porezom. Žardinjere su namenjene za uređenje javnih površina, širina i dužina im je jedan metar, a visina do jednog metra.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTO DA SE LJUTIMO, PA MI VAMA ZABRANILI BAJAGU: Hrvati podržali Srbe - ZABRANA za Jakova - Imate pravo!

"ŠTO DA SE LjUTIMO, PA MI VAMA ZABRANILI BAJAGU": Hrvati podržali Srbe - ZABRANA za Jakova - "Imate pravo!"