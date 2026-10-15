Politika

BRUKA: Kandidat SL ponovio tvrdnju da je vladika Nikolaj isto što i Stepinac

Novosti online

15. 10. 2026. u 22:06

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KANDIDAT na Studentskoj listi Jovo Bakić ponavlja svoju tvrdnju da je vladika Nikolaj Velimirović isto što i ustaški kardinal Alojzije Stepinac.

БРУКА: Кандидат СЛ поновио тврдњу да је владика Николај исто што и Степинац

Foto: Printscreen

To je još jedna "gorka pilula" koju Studentska lista sprema Srbiji - priznajte nezavisnost tzv. Kosova, uvedite sankcije Rusiji, priznajte da je Srebrenica "genocid", a sveti vladika Nikolaj Velimirović zločinac ranga Stepinca!

To nam nude sa SL. 

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