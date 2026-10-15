Fudbal

Liga konferencije: Radovao se Samardžić, Bragi ne pomaže ni Milošević...

М. З.

15. 10. 2026. u 23:41

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Kompletirano je prvo kolo trećeg po jačini UEFA takmičenja.

Лига конференције: Радовао се Самарџић, Браги не помаже ни Милошевић...

Luca Taddeo / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije bilo velikih iznenađenja u preostalim mečevima Lige konferencije, na kojima je i Srbija imala svoje predstavnike.

Fudbaleri Atalante su na svom stadionu rutinski savladali kiparski Pafos sa 3:1 (3:0) i to golovima Elmasa, Raspadorija i Skamake već u prvom poluvremenu. Naš reprezentativac Lazar Samardžić dobio je priliku u domaćem timu od 67. minuta, dok je bivši napadač Crvene zvezde Nikola Krstović ceo meč presedeo na klupi za rezerve.

Namučio se Frajburg protiv Jabloneca (3:2), koji je u startnih 11 imao i dvojicu srpskih igrača. Nije imao sreće mladi štoper Dušan Pavlović, pošto je u 53. minutu zatresao sopstvenu mrežu, dok je drugi defanzivac Nemanja Tekijaški inače i kapiten češkog tima.

Pomalo neočekivano je Braga ubedljivo izgubila na gostovanju u Kopenhagenu (3:0), koji naredne nedelje stiže na "Marakanu" na megdan Crvenoj zvezdi. Prošle sezone je portugalski klub stigao do polufinala Lige Evrope, a sada se proveo kao "bos po trnju" u Danskoj. Nije gostima pomogao ni nekadašnji golgeter Partizana Jovan Milošević, koji je dobio priliku tek od 75. minuta.

Što se tiče ostalih duela, Tvente je kod kuće bio uspešniji od Tuna (1:0), Bran od Linkolna (2:1), a Brajton siguran protiv Kauno Žalgirisa (4:0). Bodove su podelili Harts i Nordsjeland (1:1), dok je Sent Truden savladao Iberiju (2:0), a asistenciju za prvi gol belgijskog tima upisao je Samed Baždar, dete Partizana.

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