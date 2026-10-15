Srbija

ASFALT U TAVNIKU I CVETKAMA: Obnova puteva u selima kraljevačkog kraja

Goran Ćirović

15. 10. 2026. u 10:33

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Nastavljajući ulaganja u putnu infrastrukturu na seoskom području kraljevačkog kraja, ovih dana izvedeni su radovi na obnovi i asfaltiranju kolovoza u Tavniku i Cvetkama kako bi se unapredili uslovi za život ovdašnjih meštana.

АСФАЛТ У ТАВНИКУ И ЦВЕТКАМА: Обнова путева у селима краљевачког краја

G.Šljivić

U Tavniku je novim asfaltom presvučena deonica Voljavčke ulice u dužini od 250 metara, a u susednim Cvetkama obnovljen je kolovoz u ulici Starine Novaka, na deonici od 200 metara.

G.Šljivić

 

Prema rečima meštana, obnovljenom lokalnom putnom infrastrukturom olakšaće se pristup domaćinstvima i doprineti većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, posebno dece na putu za školu.

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