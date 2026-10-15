ASFALT U TAVNIKU I CVETKAMA: Obnova puteva u selima kraljevačkog kraja

Nastavljajući ulaganja u putnu infrastrukturu na seoskom području kraljevačkog kraja, ovih dana izvedeni su radovi na obnovi i asfaltiranju kolovoza u Tavniku i Cvetkama kako bi se unapredili uslovi za život ovdašnjih meštana.

G.Šljivić

U Tavniku je novim asfaltom presvučena deonica Voljavčke ulice u dužini od 250 metara, a u susednim Cvetkama obnovljen je kolovoz u ulici Starine Novaka, na deonici od 200 metara.

G.Šljivić

Prema rečima meštana, obnovljenom lokalnom putnom infrastrukturom olakšaće se pristup domaćinstvima i doprineti većoj bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, posebno dece na putu za školu.