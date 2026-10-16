Svet

ISTA SILUETA, DRUGA ZVER: Rusi iz temelja obnovili strateški bombarder Tu-160M!

P. Đurđević

16. 10. 2026. u 07:32

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SRTATEŠKI bombarder Tu-160M, koji proizvodi ruska Ujedinjena avio-korporacija (OAK), zadržao je spoljašnji izgled svog legendarnog prethodnika, ali je izgrađen na novoj tehnološkoj osnovi.

ИСТА СИЛУЕТА, ДРУГА ЗВЕР: Руси из темеља обновили стратешки бомбардер Ту-160М!

foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Modernizovan je najveći deo sistema, uključujući radio-elektronsku opremu, navigaciju i motore, saopštio je Jurij Abrosimov, generalni direktor kompanije "Tupoljev", koja posluje u sastavu OAK.

- Spolja je Tu-160M zadržao svoju prepoznatljivu siluetu, ali je iznutra izgrađen na potpuno novoj tehnološkoj osnovi, uz široku primenu digitalnih tehnologija. Modernizovano je 80 odsto sistema i opreme - objasnio je Abrosimov.

Istovremeno, inženjeri su prilikom modernizacije predvideli i mogućnost budućih unapređenja.

Arhitektura opreme u avionu projektovana je po modularnom principu, što omogućava da se vremenom zastareli sistemi zamenjuju novim i naprednijim, bez potrebe za rekonstrukcijom čitavog kompleksa.

- To omogućava da se neprestano odgovara na nove zahteve vremena i proširuje spektar zadataka koje ovaj vazduhoplovni kompleks može da obavlja - zaključio je direktor "Tupoljeva".

(RT Balkan)

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