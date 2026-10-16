Društvo

NIT RODOLJUBLJA I PATRIOTSKE VREDNOSTI: Čestitka Aleksandra Vučića "Večernjim novostima" za 73. rođendan

Tatjana Marković

16. 10. 2026. u 07:15

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POVODOM 73 godine postojanja i uspešnog rada, upućujem srdačne čestitke novinarima, urednicima i svim zaposlenima kompanije "Novosti", koji svojim profesionalnim radom svakodnevno pokazuju da u novinarstvu nema istine bez hrabrosti, baš kao što bez časne borbe za nju, nema velike i prave pobede.

НИТ РОДОЉУБЉА И ПАТРИОТСКЕ ВРЕДНОСТИ: Честитка Александра Вучића Вечерњим новостима за 73. рођендан

Foto Tanjug

Kroz brojne političke i društvene promene, u teškim i opasnim vremenima, niste poklekli, niste se slomili i niste izgubili nit rodoljublja koja vas je oduvek definisala i vodila. Ostali ste odani narodu i profesionalnoj etici, čime ste pokazali da privrženost otadžbini i istini nikada ne može i ne sme da bude stvar kompromisa.

Vremena se menjaju, ljudska priroda pod teretom straha neretko poklekne, ali vi ste dokazali da profesionalna čast nema cenu. Svi se sa dubokim poštovanjem sećamo kako ste tokom NATO agresije na delu pokazali patriotizam, kada ste neumorno radili kako bi istina stigla do svakog doma.

I na pragu novog milenijuma, u trenucima najgušćeg medijskog mraka i represije, kada se lomila sudbina Srbije, "Novosti" su uspele da istraju na jedinom ispravnom putu, putu afirmacije nacionalnih i patriotskih vrednosti onda kada je to bilo najteže, ali i najpotrebnije.

Kao medijska kuća sa dugom i bogatom tradicijom, "Novosti" su mnogo više od običnog hroničara svakodnevice. Postali ste istinski stub našeg informisanja, svedok i čuvar istorije koji je uvek prepoznavao značaj napisane reči i odgovornosti prema javnosti. Od vesti i reportaža do feljtona i analiza, "Novosti" su ostale verne svojoj publici.

Čestitam vam ovaj veliki dan sa željom da i u godinama koje dolaze ostanete svetionik profesionalizma, hrabrosti i rodoljublja. Verujem da će mladi novinari "Novosti" nastaviti da baštine i čuvaju ono što su generacije vaših vrhunskih novinara i urednika decenijama stvarale, čime su svoja imena upisale u same temelje srpskog žurnalizma.

Želim vam još mnogo uspešnih izdanja, vernih čitalaca i profesionalnih pobeda u godinama koje dolaze, na ponos svih nas.

Srećan vam 73. rođendan! 

Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.

Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kada je napravimo baš po svom. ☕️

Doncafé. Baš za tebe.

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