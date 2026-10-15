Srbija

UČITELJICI IZ VRANJA ZNAČAJNO PRIZNANJE: Ana Mikić „Izuzetan učitelj“

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

15. 10. 2026. u 14:46

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Učiteljica Ana Makić koja radi u Osnovnoj školi Radoje Domanovič u Vranju dobitnica je priznanja „Izuzetan učitelj”, u okviru nagrade „Prosvetitelj” Fondacije Alek Kavčić.

УЧИТЕЉИЦИ ИЗ ВРАЊА ЗНАЧАЈНО ПРИЗНАЊЕ: Ана Микић „Изузетан учитељ“

Foto: Privatna arhiva

Ovo priznanje je potvrda njenog rada, posvećenosti učenicima i truda da učenje učini zanimljivijim, podsticajnijim i bližim deci.

Ana Mikić je izuzetno posvećen i kreativan prosvetni radnik, brojne čestitke koje ovih dana dobija od učenika, roditelja, poznanika i prijatelja svedoče da je ovo priznanje otišlo u prave ruke.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KADIROV IZNENADA KOD ALIJEVA: Šta se krije iza posete? - Analitičari otkrivaju moguće političke motive

KADIROV IZNENADA KOD ALIJEVA: Šta se krije iza posete? - Analitičari otkrivaju moguće političke motive