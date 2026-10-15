UČITELJICI IZ VRANJA ZNAČAJNO PRIZNANJE: Ana Mikić „Izuzetan učitelj“
Učiteljica Ana Makić koja radi u Osnovnoj školi Radoje Domanovič u Vranju dobitnica je priznanja „Izuzetan učitelj”, u okviru nagrade „Prosvetitelj” Fondacije Alek Kavčić.
Ovo priznanje je potvrda njenog rada, posvećenosti učenicima i truda da učenje učini zanimljivijim, podsticajnijim i bližim deci.
Ana Mikić je izuzetno posvećen i kreativan prosvetni radnik, brojne čestitke koje ovih dana dobija od učenika, roditelja, poznanika i prijatelja svedoče da je ovo priznanje otišlo u prave ruke.
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