NOVA OPREMA ZA JASLICE: Bolji uslovi u vrtićima u Vrnjačkoj Banji
Kroz projekat „Mesto gde mašta stanuje“ dve jaslene grupe Predškolske ustanove „Radost“ u Vrnjačkoj Banji dobiće novi nameštaj i didaktička sredstva ukupne vrednosti 900.000 dinara.
Sredstva su obezbeđena na ovogodišnjem konkursu Ministarstva pravde za finansiranje projekata od javnog interesa po osnovu primene instituta oportuniteta, odnosno odlaganja krivičnog gonjenja.
U ime Opštine Vrnjačka Banja ugovor je, po ovlašćenju predsednika opštine, potpisala zamenica načelnika Opštinske uprave Tatjana Đurđević Stepanić, koja je istakla da će novac biti upotrebljen za unapređenje uslova boravka mališana u vrtićima.
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