Srbija

SEĆANJE NA DRAMATURGA: Manifestacija u čast Slobodana Stojanovića (1937-2000)

Dušanka Novković

12. 10. 2026. u 09:51

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POŽAREVAC – Danas i sutra Narodna bliblioteka „Ilija M. Petrović“ u Požarevcu organizuje manifestaciju “Dani Slobodana Stojanovića“, sedamnaestu po redu, u znak sećanja na našeg poznatog dramaturga.

СЕЋАЊЕ НА ДРАМАТУРГА: Манифестација у част Слободана Стојановића (1937-2000)

D.N.

U okviru dvodnevnog programa objaviće se i ime pobednika konkursa za najbolju neobjavljenu dramu. Dramaturg Slobodan Stojanović (1937-2000), koji je veći deo života proveo u Požarevcu, autor je brojnih dela, među kojima je najpoznatija TV serija «Više od igre».

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