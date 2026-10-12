Trener Crvene zvezde Albert Rijera ekskluzivno za "Novosti": Katai je legenda, nije izbačen

BURA kad joj vreme nije. Šampion Srbije će u četvrtak započeti takmičenje u Ligi konferencija protiv Lugana, a trener Albert Rijera želi fokus samo na utakmicu u Švajcarskoj.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Zato je za "Novosti" pričao o dve bitne odluke koje je doneo, promeni kondicionih trenera i statusu klupske legende Aleksandra Kataija.

- Voleo bih da objasnim. Postoje dva načina da se pristupi ovakvoj situaciji. Jedan je da se stalno postavlja pitanje šta se dogodilo, a drugi da se bavimo samim problemom i razlozima zbog kojih je do toga došlo. Piše se da je izbačen iz tima, to nije tačno. Katai nije izbačen iz tima, trenira sa nama. Trenira bolje nego ikad i veoma sam zadovoljan s te strane. Od prvog dana pravila discipline moraju da se poštuju, to važi i za mene. Ako kasnim ili ne ispunim svoje obaveze, pravila važe i za mene, dakle ista su za sve. Veoma je jednostavno, posle utakmice videli smo njegovu burnu rekaciju. Na polju discipline svi smo jednaki, a kapiteni još više moraju da paze, jer sam im i u pojedinačnim razgovorima rekao da traka nije privilegija, nego moraju da budu primer ostalima. Imaju još veću odgovornost, pošto su kapiteni u velikom klubu. Od kapitena tražim da budu primeri ostatku tima. Malo žustrije je reagovao posle zamene, što ume da bude normalno za igrača, ali se meni to nije svidelo, ne samo zato što je Katai to uradio. Ne bi mi se dopalo ni da je bilo koji drugi fudbaler to učinio. Aleksandar je prihvatio odluku i svestan je da to ne može da radi. Ne odnosi se to samo na njega, niko ne sme tako da se ponaša, jer niko nije važniji od bilo koga drugog. Titule osvaja tim, a ne pojedinac, trebaju mi svi, imamo puno utakmica pred nama. Kažnjen je samo zbog njegovog ponašanja koje nije bilo profesionalno, nije odstranjen. Neću prihvatiti nijedno ponašanje koje nije profesionalno, nikada. Svi moraju da budu profesionalci 24 sata dnevno. Prihvatio je da bude van tima na dve utakmice i u nedelju će se opet naći u timu, ne postoji problem između nas. Prihvatio je odluku jer zna da nije smeo tako da postupi. Zamislite da se stvori drama svaki put kada zamenim igrača, a imam pet izmena. Pričamo o kazni više, nego o ponašanju i razlogu. Poštovati odluke je u najboljem interesu za tim i klub. Želim da imam čistu i srećnu atmosferu u svlačionici. Znam da igrači žele da igraju 90 minuta, ali to je nemoguće. Došao sam ovde da pobeđujem, a ne da stičem prijatelje. Na kraju možemo da postanemo prijatelji, ali klub me je doveo da ostvarimo zajedničke ciljeve i to želim da uradim. Donosiću odluke koje vode pobedama i uradiću sve što je potrebno da bismo pobeđivali - detaljno objšnjava Rijera.

Svestan je Španac šta je Katai učinio za klub.

- Sećam se Kataija ne samo iz Olimpijakosa, već i iz drugih perioda njegove karijere. On je legenda, ne želim da to promenim. Ne želim da menjam ono što Katai predstavlja, niti da umanjujem njegov značaj. Sve što je Katai uradio za ovaj klub je fantastično i sigurno će nam pomoći sa mnogo minuta na terenu. Sećam ga se još i kada je u Olimpijakosu bio dečak, stariji sam od njega skoro deset godina. Ne znam trenera koji želi nešto loše nekom igraču. Zato ne želim najbolje samo jednom igraču, želim najbolje za sve njih. Svaki trener želi da iskoristi maksimum od svakog fudbalera i onda ću imati problem koga da stavim u startnu postavu, takav problem želim da imam. Svaki igrač ima drugačiji karakter, sa nekima pričate više, sa nekima manje. To je kao sa decom, ne ophodite se prema svakom na isti način i zato želim da pričam sa kapitenima da poštuju tu ulogu. Naravno, postoje stvari koje su igrači postigli i uradili za ovaj klub i koje zaslužuju poštovanje. Ali fudbal se igra danas. Najvažnije je ono što danas pružate svom timu kako biste mu pomogli da ostvari uspeh. Ono što želim jeste da svi igrači razumeju da je najvažnije ono što se dešava sada, danas, šta u ovom trenutku pružam svom timu da bismo zajedno ostvarili uspeh.

Što se tiče promene kondicionih trenera klub je obavešten da Španac želi da napravi promenu.

- Zbog privatnih problema kondicionog trenera sa kojim sam sarađivao u prethodne tri godine, u ostalim klubovima nisam bio u mogućnosti da ga dovedem. Nisam mogao da dovedem ni nekog drugog, pa smo počeli da radimo sa kondicionim trenerima koje sam zatekao u klubu, ali su svi znali da sam aktivno tražio osobu koja bi bila sa mnom. Za mene je važno da kondicioni trener bude neko koga sam lično izabrao. Do sada nisam uspeo da pronađem odgovarajuću osobu, ali sada jesam. Dakle, nije reč o tome da nisam bio zadovoljan ljudima koji su već radili u klubu. Jednostavno sam želeo da dovedem svog čoveka. Tako sam se dogovorio sa klubom prvog dana kada sam došao. Aleksandar Stajkovac će biti novi kondicioni trener. Poznaje klub i igrače, radio je sa mnogima od njih individualno. Stajko je radio u Zvezdi u klubu pre 12 godina - konstatuje Rijera.

Svestan je Albert Rijera da se promene ne gledaju samo sa pozitivne strane.

- Znam da promene donose brojna pitanja. Kada pravite promene to radite zato što verujete da će one doneti nešto dobro. Ne treba odmah razmišljati o negativnoj strani i pitati se zašto je neko smenjen. Razmišljam isključivo pozitivno. Stajkovac će nam doneti nešto novo, preneti znanje i biće nam od pomoći. Isto važi i za igrače, kada se nešto dogodi nije cilj da kaznim Kataija, Radeta ili Elšnika. Cilj je da uradimo ono što je najbolje za grupu. Kada nešto radite, uvek postiji pozitivan razlog za takvu odluku. Naravno, novinari su sa strane i mogu da posmatraju stvari iz negativnog ugla, ali ja sam uvek ovakav. Kada odigramo utakmicu uvek govorim da ne treba gledati samo ono što je bilo loše. Treba tražiti rešenja i razmišljati o tome kako možemo da napredujemo u narednoj utakmici. Takav sam i u ovom slučaju. Ove odluke nisam doneo na svoju ruku, u klubu su upoznati sa svim i donosim ih uz podršku i razgovore sa ljudima iz kluba. Nisam ja bolji, niti važniji od bilo koga drugog, samo se pitam zbog čega to moram da uradim i da li će to poboljšati ekipu. Odluka se donosi zajednički, jer ako me klub ne podržava, ja neću praviti promene. Možda imam određene ideje i više bih voleo da uradimo jednu stavr umesto druge, ali ako se ne slažemo svi da će to doneti nešto pozitivno, onda nećemo tako postupiti. U ovome smo zajedno. Nije poenta u Rijeri, već u tome da svi radimo u najboljem interesu kluba sa jednim zajedničkim ciljem. O tom cilju smo mnogo puta govorili. Cilj je da u maju budemo na najvišem nivou. Imajte na umu da nas mesec i po dana nakon toga i priprema očekuju kvalifikacije. Bićemo spremni, sve što radim, radim kako bismo unapredili stvari.

Španac želi podršku.

- Na ovo možemo da gledamo kao na način da naučimo ekipu kako da se ponaša profesionalno i kako da prihvata odluke trenera koje se donose u cilju unapređenja tima i kluba, jer imamo velike ambicije. Mislim da je najvažnije to što je Liga šampiona važan deo naše priče i što možemo da pomognemo, odnosno da budemo značajan faktor u tome da Crvena zvezda bude jedini klub iz Srbije koji može da pokaže Evropi da srpski fudbal ima kvalitet. To je Crvena zvezda. Zato morate da budete uz nas i da nam pružite podršku, jer smo vam potrebni za podizanje srpskog koeficijenta u Evropi. Šta to znači? Sada imamo veoma važnu utakmicu u četvrtak. Ne želim više da pričam o ovim stvarima. Zato sam želeo da danas sve iznesemo na videlo, da razjasnimo situaciju i stavimo tačku na ovu priču. Ono o čemu treba da razgovaramo jeste utakmica. Prekosutra putujemo u Lugano i želimo da pričamo o utakmici, o našem planu i o tome koliko smo spremni. Želimo da Crvena zvezda pokaže svoj kvalitet i mogućnosti, da pokažemo da možemo da se takmičimo sa ostalima. Srbiji je potrebna Crvena zvezda koja će igrati na visokom nivou, a visok nivo podrazumeva mnogo toga, sve detalje. To znači zadovoljstvo, pozitivnu atmosferu i igrače koji su spremni. Ako nastavimo da pričamo samo o ovakvim stvarima, onda ćemo se udaljiti od ciljeva koje želimo da ostvarimo u budućnosti - konstatovao je Rijera.

Podsetimo, Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 gostuje Luganu na startu Lige konferencije.

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