Srbija

TRAGOM ZLATNE NITI: Predavanje u NB „Stefan Prvovenčani“

Goran Ćirović

11. 10. 2026. u 11:06

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U Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani” u Kraljevu, sutra će, sa početkom u 19 sati, biti održano predavanje pod nazivom „Tragom zlatne niti – škola veza na dvoru kraljice Jelene”.

ТРАГОМ ЗЛАТНЕ НИТИ: Предавање у НБ „Стефан Првовенчани“

NB Stefan Prvovenčani

Predavanje se organizuje u saradnji sa Kolom srpskih sestara, a o ovoj temi govoriće Suzana Novčić i Zorica Jevtović.

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