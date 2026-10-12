Bivši igrač Zvezde dominirao u Seriji A - dva gola i asistencija za pola sata (VIDEO)
CRNOGORSKI reprezentativac junak tima iz Bergama.
Atalanta je u poslednjoj utakmici 6. kola Serije A kao domaćin pobedila Veneciju sa 3:1, a blistao je bivši napadač Crvene zvezde.
Kada je u 6. minutu na semaforu stajalo 2:0, delovalo je da gostima preti katastrofa. Ipak, uspeli su da zaustave nalet rivala i izgube sa dva gola razlike.
Igrao se 4. minut kad je Frank Kesi pogodio za vođstvo "boginje provincije" i to posle asistencije crnogorskog napadača. Dva minuta kasnije mrežu rivala odličnim udarcem glavom je zatresao Krstović.
Ovaj 26-godišnjak iz Golubovaca je u 30. minutu drugi put uspeo da postigne gol i na maestrealan način kruniše prvo poluvreme.
Krstoviću je ovo bila šesta prvenstvena utakmica ove sezone, dao je tri gola i upisao jednu asistenciju.
Gosti su do odlaska na odmor uspeli da smanje prednost. U 37. minutu pogodak je postigao Antoan Haino.
Vredno pomena u drugom poluvremenu je poništen gol napadaču Venecije Akoru Adamsu, kao i crveni karton koji je u 89. minutu dobio fudbaler tima iz Bergama Eljif Elmas.
Što se tiče srpskog reprezentativca, Lazara Samardžića, priliku je dobio u 60. minutu kad je zamenio Čarlsa de Ketelarea.
Atalanta je posle ove pobede na 10. mestu na tabeli Serije A sa devet bodova. Venecija je na poslednjoj 20. poziciji i još uvek nije osvojila nijedan bod.
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