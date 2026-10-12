Galatasaraj menja trenera: Đanmarko Poceko odlazi nakon poraza od Burse
ITALIJAN već platio cenu zbog loših rezultata na startu sezone.
Nije prošlo ni mesec dana od starta košarkaške sezone, a Đanmarko Poceko i Galatasaraj će se rastati, preneo je "Jurohups" informaciju novinara Semiha Tune.
Njemu je presudio današnji poraz na svom parketu od Burse (88:93). Pored toga u tim iz Istanbula je u prvenstvo izgubio i od Karšijake (71:78), dok je savladao Kajirovu (102:79).
Takođe, na ovakvu odluku uticao je i ubedljiv poraz od Cibone u Zagrevu (76:96) na startu FIBA Lige šampiona.
Podsetimo, za Galatasaraj ove sezone nastupaju dvojica bivših košarkaša Partizana, Alen Smailagića i Aleksej Nikolić, kao i nekadašnji igrač Crvene zvezde Nikola Ivanović.
Težak posao čeka ovaj tim i u narednom kolu tamošnjeg šampionata, pošto gostuju vicešampionu Bešiktašu.
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