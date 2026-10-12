Košarka

Galatasaraj menja trenera: Đanmarko Poceko odlazi nakon poraza od Burse

Ч. В.

12. 10. 2026. u 22:45

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ITALIJAN već platio cenu zbog loših rezultata na startu sezone.

Галатасарај мења тренера: Ђанмарко Поцеко одлази након пораза од Бурсе

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nije prošlo ni mesec dana od starta košarkaške sezone, a Đanmarko Poceko i Galatasaraj će se rastati, preneo je "Jurohups" informaciju novinara Semiha Tune.

Njemu je presudio današnji poraz na svom parketu od Burse (88:93). Pored toga u tim iz Istanbula je u prvenstvo izgubio i od Karšijake (71:78), dok je savladao Kajirovu (102:79).

Takođe, na ovakvu odluku uticao je i ubedljiv poraz od Cibone u Zagrevu (76:96) na startu FIBA Lige šampiona.

Podsetimo, za Galatasaraj ove sezone nastupaju dvojica bivših košarkaša Partizana, Alen Smailagića i Aleksej Nikolić, kao i nekadašnji igrač Crvene zvezde Nikola Ivanović.

Težak posao čeka ovaj tim i u narednom kolu tamošnjeg šampionata, pošto gostuju vicešampionu Bešiktašu.

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