Galatasaraj menja trenera: Đanmarko Poceko odlazi nakon poraza od Burse

ITALIJAN već platio cenu zbog loših rezultata na startu sezone.

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Nije prošlo ni mesec dana od starta košarkaške sezone, a Đanmarko Poceko i Galatasaraj će se rastati, preneo je "Jurohups" informaciju novinara Semiha Tune.

BREAKING: Galatasaray parts ways with coach Gianmarco Pozzecco, @semih_tuna reports https://t.co/FY7aBxGwKx — Eurohoops (@Eurohoopsnet) October 12, 2026

Njemu je presudio današnji poraz na svom parketu od Burse (88:93). Pored toga u tim iz Istanbula je u prvenstvo izgubio i od Karšijake (71:78), dok je savladao Kajirovu (102:79).

Takođe, na ovakvu odluku uticao je i ubedljiv poraz od Cibone u Zagrevu (76:96) na startu FIBA Lige šampiona.

Podsetimo, za Galatasaraj ove sezone nastupaju dvojica bivših košarkaša Partizana, Alen Smailagića i Aleksej Nikolić, kao i nekadašnji igrač Crvene zvezde Nikola Ivanović.

Težak posao čeka ovaj tim i u narednom kolu tamošnjeg šampionata, pošto gostuju vicešampionu Bešiktašu.

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