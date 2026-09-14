NAREDBA O RACIONALNOJ POTROŠNJI VODE: Remont „Vlasinskih hidroelektrana“
Opštinsko veće Vladičinog Hana donelo naredbu o racionalnoj potrošnji vode, koja će važiti od danas 14. septembra do 23. oktobra, koliko će trajati godišnji remont „Vlasinskih hidroelektrana“.
Cilj usvojenih mera je sprečavanje poremećaja u vodosnabdevanju i obezbeđivanje dovoljnih količina vode za piće, tokom trajanja godišnjeg remonta. Naredbom je zabranjeno navodnjavanje njiva, bašti i travnjaka, kao i pranje vozila i tepiha vodom iz gradskog vodovoda, osim za registrovane servise.
JP „Komunalno uređenje“ neće moći da pere ulice pitkom vodom, već će koristiti druge izvore, dok su nadležni u Vodovodu zaduženi da u saradnji sa mesnim zajednicama izrade plan snabdevanja, sa posebnim osvrtom na Dom zdravlja, ambulante i škole.
Što se tiče restrikcija vode one će se odvijati po rasporedu, pa tako ponedeljkom i četvrtkom vodu neće imati stanovnici Prekodolca i Žitorađe, od podneva do 22 sata. U istom terminu utorkom i petkom biće sela Kržince, Manajle, Repince, Suva Morava, dok sredom i subotom Lepenica, Stubal, Priboj, Mazarać. Četvrkom i nedeljkom bez vode će biti stanovnici sela Polom, Gramađe, Dekutince.
Pravna i fizička lica koja se ne budu pridržavala mera biće kažnjena u skladu sa zakonom. Naredba stupa na snagu dan nakon objavLjivanja i biće dostupna na zvaničnoj internet stranici Opštine Vladičin Han.
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