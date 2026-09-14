BRIGA ZA VETERANE: U Vrnjačkoj Banji uručeno još 140 boračkih legitimacija
U sali Skupštine opštine Vrnjačka Banja, čelnici lokalne samouprave uručili su još 140 boračkih legitimacija svojim sugrađanima koji su borački status stekli u minulom periodu.
Ovim legitimacijama, borci i ratni veterani sa područja Vrnjačke Banje mogu da ostvare brojne olakšice - besplatan prevoz na gradskim i prigradskim linijama, 50 odsto popusta na godišnju parking kartu, 20 odsto popusta na račune za komunalne usluge i vodu, besplatan boravak dece u vrtiću, besplatnu godišnju članarinu u ovdašnjoj biblioteci, kao i besplatno korišćenje sportskih terena u nadležnosti opštine.
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