Srbija

BRIGA ZA VETERANE: U Vrnjačkoj Banji uručeno još 140 boračkih legitimacija

Goran Ćirović

14. 09. 2026. u 12:20

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U sali Skupštine opštine Vrnjačka Banja, čelnici lokalne samouprave uručili su još 140 boračkih legitimacija svojim sugrađanima koji su borački status stekli u minulom periodu.

БРИГА ЗА ВЕТЕРАНЕ: У Врњачкој Бањи уручено још 140 борачких легитимација

Opština Vrnjačka Banja/S.Tufegdžić

Ovim legitimacijama, borci i ratni veterani sa područja Vrnjačke Banje mogu da ostvare brojne olakšice - besplatan prevoz na gradskim i prigradskim linijama, 50 odsto popusta na godišnju parking kartu, 20 odsto popusta na račune za komunalne usluge i vodu, besplatan boravak dece u vrtiću, besplatnu godišnju članarinu u ovdašnjoj biblioteci, kao i besplatno korišćenje sportskih terena u nadležnosti opštine.

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