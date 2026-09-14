Srbija

KOMUNALNA AKCIJA U POŽAREVCU: Očišćene i sanirane divlje deponije na 15 lokacija

Dušanka Novković

14. 09. 2026. u 09:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Komunalne službe“ u prethodnih pet meseci očistilo je i saniralo 15 divljih deponija u gradu i okolini.

КОМУНАЛНА АКЦИЈА У ПОЖАРЕВЦУ: Очишћене и саниране дивље депоније на 15 локација

D.N.

Na području seoskih naselja, deponije su uklonjene u Bratincu, Živici, Ćirikovcu, Lučici, Dragovcu, Brežanu, Kasidolu, Dubravici, Trnjanu, Nabrđu i Rečici. U gradu je otpad uklonjen sa četiri lokacije: kod Crvenog krsta, u Memincu, kod Metkora i u Zabeli. Sa ovih lokacija otpad je transportovan na gradsku deponiju „Jeremijino polje“. Sanacija i čišćenje divljih deponija nastavljaju se i u narednom periodu, a sledeća na redu su naselja Lučica i Poljana.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAVRŠILA DVA FAKULTETA: Šta je po obrazovanju Neda Ukraden - Roditelji su bili razočarani što nisam završila medicinu

ZAVRŠILA DVA FAKULTETA: Šta je po obrazovanju Neda Ukraden - "Roditelji su bili razočarani što nisam završila medicinu"