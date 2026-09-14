KOMUNALNA AKCIJA U POŽAREVCU: Očišćene i sanirane divlje deponije na 15 lokacija

POŽAREVAC – Požarevačko JKP „Komunalne službe“ u prethodnih pet meseci očistilo je i saniralo 15 divljih deponija u gradu i okolini.

D.N.

Na području seoskih naselja, deponije su uklonjene u Bratincu, Živici, Ćirikovcu, Lučici, Dragovcu, Brežanu, Kasidolu, Dubravici, Trnjanu, Nabrđu i Rečici. U gradu je otpad uklonjen sa četiri lokacije: kod Crvenog krsta, u Memincu, kod Metkora i u Zabeli. Sa ovih lokacija otpad je transportovan na gradsku deponiju „Jeremijino polje“. Sanacija i čišćenje divljih deponija nastavljaju se i u narednom periodu, a sledeća na redu su naselja Lučica i Poljana.