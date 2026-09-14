UNIŠTAVANJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA: Na lokaciji Mala Brezovica od 21. do 28. septembra
TEHNIČKI remontni zavod (TRZ) Kragujevac na lokaciji „Mala Brezovica“ sprovodiće uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) velike razorne moći u periodu od 21. do 28. septembra.
Početak ovih aktivnosti je svih navedenih datuma od 10 sati osim 25. septembra, kada uništavanje NUS-a počinje sat ranije.
U ovim terminima za saobraćaj će biti zatvoreni putni pravci koji vode Maloj Brezovici, a građani se upozoravaju da se zbog opasnosti ne približavaju širem reonu ove lokacije, najmanje 2.500 metara od mesta uništavanja ubojnih sredstava.
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