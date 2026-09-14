Srbija

UNIŠTAVANJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA: Na lokaciji Mala Brezovica od 21. do 28. septembra

Зорана Рашић
Zorana Rašić

14. 09. 2026. u 11:37

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TEHNIČKI remontni zavod (TRZ) Kragujevac na lokaciji „Mala Brezovica“ sprovodiće uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) velike razorne moći u periodu od 21. do 28. septembra.

УНИШТАВАЊЕ НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА: На локацији Мала Брезовица од 21. до 28. септембра

Foto: Fejsbuk/OPština Paraćin

Početak ovih aktivnosti je svih navedenih datuma od 10 sati osim 25. septembra, kada uništavanje NUS-a počinje sat ranije.

​U ovim terminima za saobraćaj će biti zatvoreni putni pravci koji vode Maloj Brezovici, a građani se upozoravaju da se zbog opasnosti ne približavaju širem reonu ove lokacije, najmanje 2.500 metara od mesta uništavanja ubojnih sredstava.  

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