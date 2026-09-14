JAVNI ČAS U ŠKOLI: U Paraćinu obeležen Svetski dan prve pomoći
PARAĆINSKI Crveni krst obeležio je i ove godine Svetski dan prve pomoći edukovanjem učenika na tu temu uz podršku svojih aktivista i volontera.
Tim povodom u Osnovnoj školi „Momčilo Popović Ozren“ organizovan je javni čas, kako bi se učenici upoznali sa praktičnim načinom ukazivanja prve pomoći osobama kojima je ona neophodna.
Paraćinski Crveni krst ima uspostavljenu dobru saradnju sa svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji te opštine, a veliki broj učenika uključen je u različite programe Crvenog krsta kroz volonterski i edukatorski rad.
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