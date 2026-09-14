„IZNAD POJASA“ PRED PUBLIKOM: Predstavljanje zbirke kraljevačkog pesnika Aleksandra Marića
U organizaciji Kulturnog centra „Ribnica”, u dvorištu Francuske kuće u Kraljevu, sutra će, sa početkom u 18.30., biti održano predstavljanje zbirke pesama „Iznad pojasa” kraljevačkog pesnika Aleksandra Marića.
Zbirku je početkom 2026. godine objavio KC „Ribnica” kao trinaestu knjigu u svojoj Biblioteci „Poezija”, a ovom prilikom, o knjizi i poeziji Aleksandra Marića govoriće univerzitetski profesor, besednik i recitator Boško Milovanović.
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