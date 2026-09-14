Srbija

„IZNAD POJASA“ PRED PUBLIKOM: Predstavljanje zbirke kraljevačkog pesnika Aleksandra Marića

Goran Ćirović

14. 09. 2026. u 11:57

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U organizaciji Kulturnog centra „Ribnica”, u dvorištu Francuske kuće u Kraljevu, sutra će, sa početkom u 18.30., biti održano predstavljanje zbirke pesama „Iznad pojasa” kraljevačkog pesnika Aleksandra Marića.

„ИЗНАД ПОЈАСА“ ПРЕД ПУБЛИКОМ: Представљање збирке краљевачког песника Александра Марића

KC Ribnica

Zbirku je početkom 2026. godine objavio KC „Ribnica” kao trinaestu knjigu u svojoj Biblioteci „Poezija”, a ovom prilikom, o knjizi i poeziji Aleksandra Marića govoriće univerzitetski profesor, besednik i recitator Boško Milovanović.

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