Srbija

SEĆANJE KOJE NE BLEDI: 83 godine od paljenja sela Masurica

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

14. 09. 2026. u 13:43

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U Masurici je juče obeleženo 83 godine od paljenja i stradanja sela. Kod spomenika stradalima položeni su cveće i venci. Počast žrtvama odali su predstavnici Ministarstva za razvoj nedovoljno razvijenih opština, Opštine Surdulica, ustanova, škola, SUBNOR-a Surdulice, Bujanovca i Bosilegrada, kao i meštani i deca Masurice.

СЕЋАЊЕ КОЈЕ НЕ БЛЕДИ: 83 године од паљења села Масурица

Foto:Opština Surdulica

Prisutnima se obratila predsednica Opštine Surdulica dr Aleksandra Popović, ističući značaj negovanja kulture sećanja i prenošenja istine budućim generacijama.
Poseban trenutak bilo je uručenje zahvalnice gospodinu Novici Milenoviću za njegov veliki životni doprinos i dugogodišnji angažman u organizaciji obeležavanja ovog važnog datuma.

U selu Masurica kod Surdulice dogodio se jedan od najbrutalnijih, a u javnosti manje poznatih zločina u ovom kraju tokom Drugog svetskog rata,13. septembra 1943.godine kada je stradalo 47 nevinih meštana koje su bugarske okupacione snage zverski usmrtile,a selo zapalile.

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