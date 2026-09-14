SEĆANJE KOJE NE BLEDI: 83 godine od paljenja sela Masurica

U Masurici je juče obeleženo 83 godine od paljenja i stradanja sela. Kod spomenika stradalima položeni su cveće i venci. Počast žrtvama odali su predstavnici Ministarstva za razvoj nedovoljno razvijenih opština, Opštine Surdulica, ustanova, škola, SUBNOR-a Surdulice, Bujanovca i Bosilegrada, kao i meštani i deca Masurice.

Foto:Opština Surdulica

Prisutnima se obratila predsednica Opštine Surdulica dr Aleksandra Popović, ističući značaj negovanja kulture sećanja i prenošenja istine budućim generacijama.

Poseban trenutak bilo je uručenje zahvalnice gospodinu Novici Milenoviću za njegov veliki životni doprinos i dugogodišnji angažman u organizaciji obeležavanja ovog važnog datuma.

U selu Masurica kod Surdulice dogodio se jedan od najbrutalnijih, a u javnosti manje poznatih zločina u ovom kraju tokom Drugog svetskog rata,13. septembra 1943.godine kada je stradalo 47 nevinih meštana koje su bugarske okupacione snage zverski usmrtile,a selo zapalile.