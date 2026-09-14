USVOJEN PROGRAM U VRANJU:Počinje obeležavanje ,,Evropske nedelje mobilnosti“
U Vranju je održan sastanak organizacionog odbora za obeležavanje ,,Evropske nedelje mobilnosti“ i usvojen je program manifestacije koja se održava pod sloganom ,,Mobilnost za sve“, od 16. do 22. septembra.
Zvanično otvaranje, predviđeno je za sredu, 16. septembar, kad će u Ulici Ivana Milutinovića, od 11 sati, biti organizovane igre za decu i crtanje na asfaltu pod nazivom "Održivi vidovi kretanja“. U nastavku programa u sali Skupštine grada biće održana prezentacija ,,Urbana mobilnost za sve“.
Narednog dana na sportskom terenu kod Gimnazije ,,Bora Stanković“, biće organizovana obuka za vožnju bicikla, trotineta i rolera u cilju bezbednog učešća u saobraćaju. U petak, 18. septembra, od 11 sati, predviđena je zajednička međugeneracijska šetnja pod nazivom ,,Koracima kroz Vranje“. Planirano je da mladi i stariji šetaju sa pauzama na usputnim stanicama, gde će biti predstavljene priče o istoriji grada i budućim planovima razvoja održive urbane mobilnosti.
U subotu, 19. septembra, od 12 sati, u pešačkoj zoni planirana je aktivnost pod nazivom ,,Susret generacija“, gde će mladi obučavati starije za korišćenje digitalnih alata za mobilnost. Ponedeljak je rezervisan za prezentaciju ,,Električna mikromobilnost - e-bicikli i e-trotineti“ i obuku za pružanje prve pomoći u slučaju saobraćajnih nezgoda.
Istog dana, od 12 sati, u amfiteatru Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija-Odsek Vranje biće održana predstava pantomime ,,Prva suza“, Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih Vranje. U utorak, 22. septembara, nizom aktivnosti biće obeležen Svetski dan bez automobila. Predviđen je dolazak predstavnika gradskog rukovodstva na posao pešice, biciklom ili javnim prevozom u cilju promocije zdravih navika.
Od 10 do 13 sati sati, pod nazivom ,,Glavna ulica za sve Vranjance“, više gradskih saobraćajnica će biti zatvoreno za motorni saobraćaj, što će otvoriti prostor za pešačenje, biciklizam, igru i druge aktivnosti. Od 10.30 časova biće održana biciklistička vožnja kroz grad ,,Vozimo zajedno“.
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