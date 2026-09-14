ZAVRŠENA 139. „SMEDEREVSKA JESEN“: Više desetina hiljada gostiju u gradu tokom trodnevne manifestacije
Proteklog vikenda Smederevo je bilo u znaku 139. „Smederevske jeseni“ – privredno-turističke manifestacije koja već gotovo četrnaest decenija čuva duh grada, slavi plodove jeseni. Tokom tri dana manifestacije, više desetina hiljada gostiju boravilo je u gradu na Dunavu, procenjuju organizatori.
Program je obilovao događajima u autentičnom emabiejntu Malog grada Smedersvke tvrđave, promocijom poljoprivrede i privrede grada, prodajnim izložbama, promocijama i muzičkim programom.
Gosti " Smederevske jeseni" bili su EXPO maskote Rastko i Milica, koji su prošetale gradskim trgom, i privukle veliku pažnju posetilaca manifestacije, a posebno najmlađih. Dobrodošlicu im je poželela gradonačelnica Smedereva, Jasmina Vojinović. Ona je istakla da Smederevo u izložbi EXPO vidi veliku priliku za dodatnu promociju grada i njeg ovih potencijala.
Za sam kraj Smederevske jeseni, na Gradskom trgu u nedelju uveče nastupila je Vesna Zmijanac, Publika je uživala u dobro poznatim stihovima i melodijama koje su obeležile njenu dugogodišnju karijeru.
Uz poslednje taktove koncerta, nebo nad Smederevom u ponoć obasjao je vatromet, čime je svečano stavljena tačka na 139. Smederevsku jesen.
Preporučujemo
JAVNI ČAS U ŠKOLI: U Paraćinu obeležen Svetski dan prve pomoći
14. 09. 2026. u 12:59
BRIGA ZA VETERANE: U Vrnjačkoj Banji uručeno još 140 boračkih legitimacija
14. 09. 2026. u 12:20
Porođaj počeo čim je avion poleteo: Žalja rodila dečaka u biznis klasi
2026-09-14 14:30:00
Gvozdeni dron-vojnik u Ukrajini: Ostao bez noge, a ovo je njegova priča
2026-09-14 11:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)