Srbija

ZAVRŠENA 139. „SMEDEREVSKA JESEN“: Više desetina hiljada gostiju u gradu tokom trodnevne manifestacije

Јелена Илић
Jelena Ilić

14. 09. 2026. u 13:27

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Proteklog vikenda Smederevo je bilo u znaku 139. „Smederevske jeseni“ – privredno-turističke manifestacije koja već gotovo četrnaest decenija čuva duh grada, slavi plodove jeseni. Tokom tri dana manifestacije, više desetina hiljada gostiju boravilo je u gradu na Dunavu, procenjuju organizatori.

ЗАВРШЕНА 139. „СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН“: Више десетина хиљада гостију у граду током тродневне манифестације

Foto: N. Živanović

Program je obilovao događajima u autentičnom emabiejntu Malog grada Smedersvke tvrđave, promocijom poljoprivrede i privrede grada, prodajnim izložbama, promocijama i muzičkim programom.

Gosti " Smederevske jeseni"  bili su EXPO maskote Rastko i Milica, koji su prošetale gradskim trgom, i privukle veliku pažnju posetilaca manifestacije, a posebno najmlađih. Dobrodošlicu im je poželela gradonačelnica Smedereva, Jasmina Vojinović. Ona je istakla da Smederevo u izložbi EXPO vidi veliku priliku za dodatnu promociju grada i njeg ovih potencijala.

Za sam kraj Smederevske jeseni, na Gradskom trgu u nedelju uveče nastupila je Vesna Zmijanac,  Publika je uživala u dobro poznatim stihovima i melodijama koje su obeležile njenu dugogodišnju karijeru. 

Uz poslednje taktove koncerta, nebo nad Smederevom  u ponoć obasjao je vatromet, čime je svečano stavljena tačka na 139. Smederevsku jesen.

Foto: Фото: Н. Живановић

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