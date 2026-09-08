UMETNOŠĆU OŽIVLJAVAJU KULTURNO NASLEĐE: Festival "4 Krajcare" u Alamškom kraju u Novom Sadu od 11. do 13. septembra

DVA veka Matice srpske, tri veka Zaharije Orfelina, pola veka radio drame, "Fazoni i fore", Gimnazijski rok, samo je deo programa festivala "4 Krajcare" koji će se od 11. do 13. septembra održati u Almaškom kraju, najstarijem delu Novog Sada. Organizator je Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada sa partnerima.

FOTO: Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

Festival će početi otvaranjem izložbe “Srce grada: Projekat obnove PKIC Almaški kraj” u Kulturnoj stanici „Svilara“, koju priređuju Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, DBA Novi Sad, i udruženje građana „Almašani“.

U okviru neuobičajenog formata postavke, posetioci će imati priliku da voze VR bicikl kroz Almaški kraj, dobiju tačne i precizne odgovore na pitanja kada i kako je sve počelo, koliko radovi traju, i naravno, kada se završavaju pojedine faze. U okviru izložbe moći će da se čuju zvuci Almaškog kraja, saznaju informacije o planiranom ozelenjavanju, a poseban segment biće posvećen međunarodnim i domaćim nagradama koje je ovaj projekat dobio već u fazama projektovanja i realizacije, po čemu je jedinstven u međunarodnim okvirima.

FOTO: Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

Prema rečima direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada Dalibora Rožića, cilj Festivala „4 Krajcare“ jeste da predstavi materijalno i nematerijalno nasleđe „Prostorno kulturno-istorijske celine Almaški kraj“, te da umetnošću i kulturom oživi kulturno nasleđe.

- I ove godine pripremljen je kvalitetan program koji podrazumeva obeležavanje dva veka Matice srpske, kao i tri veka od rođenja Zaharije Orfelina. Biće obeležen i realitvno „svež” jubilej u odnosu na ostale , a to je 50 godina od prve radio drame u Vojvodini - “Razoružana tvrđava” ali je upravo zbog toga važan, jer ukazuje na to da baština nije samo referenca stara više vekova, već može biti nešto što nastaje u ovom trenutku, oko nas, kao „živo nasleđe“. - kaže Rožić. - Nasleđe će oživeti i kroz veoma zanimljivu transformaciju. Bend Svetine gimnazije ove godine priprema rok obradu Orfelinovih pesama. Kao ličnost koja je u svemu bila ispred svog vremena, verujemo da bi Orfelin sa posebnim osmehom posmatrao mlade novosadske „Dorse“, kako ih je, zbog neverovatne sličnosti sa rok ikonama, spontano nazvala publika prošlogodišnjeg nultog izdanja Festivala „4 Krajcare“ .

Svrha čitavog projekta prema Rožićevim rečima je revitalizacije Almaškog kraja, osim poboljšanja kvaliteta života i zaštite nasleđa u arhitektonskom smislu, jeste upravo da inspirišemo i promovišemo stvaralaštvo, kreativnost i zajedništvo.

Program Festivala biće realizovan na Almaškom platou, Orfelinovom platou, u Ulici Zlatne Grede i u KS „Svilara“.