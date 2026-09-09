Politika

NASTAVLJA SE KURTIJEV TEROR NA GAZIVODAMA: Bez trunke stida ruše srpske kuće, porodice strepe da će ostati bez krova nad glavom

В.Н.

09. 09. 2026. u 10:50

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NA obali jezera Gazivode, u mestu Međeđi Potok jutros je počelo rušenje objekata u vlasništvu Srba, nakon što je krajem avgusta istekao rok koje je ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja privremenih institucija u Prištini dalo vlasnicima da "oslobode imovinu", tvrdeći da su objekti izgrađeni na zemljištu koje je u njihovom vlasništvu.

НАСТАВЉА СЕ КУРТИЈЕВ ТЕРОР НА ГАЗИВОДАМА: Без трунке стида руше српске куће, породице стрепе да ће остати без крова над главом

Foto: Outdoor In

Iz tzv. kosovske policije za region sever potvrđeno je  da je u toku rušenje, ali nije navedeno koliko objekata će biti srušeno.

Prošle nedelje je u mestu Rezala, po nalogu preduzeća "Ibar - Lepenac" srušeno više objekata, kao i sala Svete Trojice koju su meštani sami sagradili.

Ranije je, na zahtev kompanije "Ibar-Lepenac", na jezeru Gazivode srušeno 17 objekata u vlasništvu Srba, za koje je ta kompanija tvrdila da su izgrađeni na zemljištu koje je u njenom vlasništvu. 

Objekti su srušeni protivpravno, bez sudske odluke, iako su vlasnici pojedinih objekata pokrenuli sudske postupke protiv kompanije "Ibar-Lepenac". 
 

(Tanjug)

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