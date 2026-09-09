VEZUV PRED ERUPCIJOM: Napolitanci žele osvetu za četvrtfinale lige Evrope iz 2019
PROŠLOGODIŠNjI finalista Arsenal u prvi meč ligaške faze Lige šampiona ulazi u savršenom ritmu, sa četiri pobede u isto toliko utakmica ove sezone, dok Napoli u duel sa engleskim šampionom stiže posle dva uzastopna poraza.
„Tobdžije“ su u nedelju savladale Čelsi 2:1 i tako nastavile odličan start, tokom kojeg su postigle devet, a primile samo jedan gol.
Napoli je sezonu otvorio pobedom nad Đenovom 2:0, ali su potom usledili porazi od Koma 1:2 i Intera 2:3. Posebno je bolan bio poslednji meč, u kojem su Napolitanci na „San Siru“ vodili 2:0, ali su dozvolili preokret i gol za poraz u sudijskoj nadoknadi. U poslednjih pet mečeva Napoli je postigao čak 12 golova, ali je primio osam, što jasno ukazuje na probleme u defanzivi.
Arsenal je, s druge strane, prošle sezone stigao do finala Lige šampiona, gde je posle penala poražen od Pari Sen Žermena. Prethodno je osvojio svih osam utakmica ligaške faze, a u celom takmičenju nije izgubio nijedan meč posle 90 minuta. Sa samo sedam primljenih golova i devet utakmica bez primljenog gola, imao je najbolju odbranu u takmičenju. Ove sezone nastavio je u sličnom stilu, pošto je u prva četiri meča primio samo jedan gol.
Ipak, gostovanje u Napulju neće biti jednostavno. Italijanski klub je izgubio samo dva od poslednja 21 domaća meča u Ligi šampiona, uz 12 pobeda i sedam remija. Istovremeno, Napoli je postigao gol u 23 od poslednja 24 domaća meča u elitnom takmičenju. Problem je što je jedan od ta dva domaća poraza došao u poslednjem evropskom nastupu, pa bi novi neuspeh označio prve uzastopne domaće poraze u istoriji kluba u Kupu šampiona/Ligi šampiona.
Evropska forma, međutim, mnogo više ide u prilog Arsenalu. Napoli je prošle sezone završio tek na 30. mestu ligaške faze i sada ima samo dve pobede u poslednjih deset mečeva Lige šampiona. Uz to, izgubio je poslednja tri duela u ovom takmičenju protiv engleskih klubova.
Arsenal je dobio tri od poslednja četiri međusobna susreta bez primljenog gola, a 2019. godine je izbacio Napoli iz četvrtfinala Lige Evrope pobedama u oba meča. Ipak, „Tobdžije“ imaju problem sa gostovanjima u Italiji, jer su u poslednjih šest mečeva protiv italijanskih klubova u Ligi šampiona slavili samo jednom, dok su u svih pet neuspešnih utakmica ostali bez postignutog gola.
Zanimljivo je i da je poslednjih sedam Arsenalovih mečeva u Ligi šampiona završeno sa manje od 2,5 golova, dok je u sedam od poslednjih osam takmičarskih gostovanja postigao tačno jedan pogodak. Sa druge strane, Napoli je u stanju da postigne gol i kada gubi, što pokazuje i činjenica da je zatresao mrežu u svih 13 poslednjih takmičarskih utakmica na domaćem terenu.
Napoli će biti bez Skota Maktomineja, koji je posle manje aritmije podvrgnut uspešnoj proceduri i očekuje se da se treninzima vrati za oko dve nedelje. Nedostaju i Andre-Frank Zambo Anguisa i Alesandro Buonđorno, dok je David Neres pod znakom pitanja. Kevin De Brujne bi trebalo da dobije priliku od prvog minuta. Arsenal u Italiju stiže bez Vilijama Salibe i Kristijana Moskere, dok je nastup Žirijena Timbera neizvestan. Kai Haverc je postigao tri gola ove sezone i jedan je od glavnih aduta gostiju.
Arsenal je favorit zbog forme, kvaliteta i stabilnosti, ali Napoli kod kuće ima dovoljno ofanzivnog potencijala da ugrozi goste. Istovremeno, statistika Arsenala u Ligi šampiona ukazuje na meč sa kontrolisanim brojem golova. Zbog toga nam se kombinacija rezultata u kojem se očekuju najmanje dva, a najviše tri pogotka izdvaja kao zanimljivija opcija od čiste pobede gostiju.
NAŠ PREDLOG: UKUPNO GOLOVA 2-3 — KVOTA 2,01
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