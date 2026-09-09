Posle jednog meča precrtao Srbiju za sva vremena, a sada mu se desilo ovo...

Slučaj čuvara mreže rimske Rome, Mileta Svilara, već mesecima je jedna od glavnih tema u domaćoj sportskoj javnosti.

Fabrizio Carabelli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia;

Nakon što je doneo konačnu odluku da definitivno precrta reprezentaciju Srbije i odbije pozive sa Apenina, mladi golman se našao u svojevrsnom reprezentativnom vakuumu zbog strogih FIFA pravila. Međutim, dok na međunarodnoj sceni stvari stoje u mestu, na klupskom nivou Svilar doživljava zvezdane trenutke, a sada je stigla i potvrda kakvu je malo ko mogao da očekuje.

Jedan od najvećih golmana u istoriji fudbala, legendarni Đanluiđi Bufon, pohvalno je govorio o srpskom golmanu, svrstavši ga među najvrednije i najbolje čuvare mreže u čitavoj Seriji A!

U razgovoru za prestižnu "Gazetu delo sport", Bufon je istakao da pitanje najboljeg golmana na čizmi ne treba rešavati unapred, već da kontinuitet tokom cele sezone pravi ključnu razliku. Ipak, kada je morao da izdvoji one koji trenutno prave najveću razliku na terenu, legendarni Italijan nije imao dilemu.

- Menjan, Karnežeki, Svilar, Vikari i Meret su najvredniji“, jasan je bio Bufon, koji je uz ovu petorku dodao da izuzetno ceni i kvalitete Kaprijelea, Falkonea i Marinesa.

Pohvala od čoveka koji je decenijama bio apsolutni standard za vrhunski golmanski kvalitet predstavlja verovatno najveće priznanje u dosadašnjoj karijeri Mileta Svilara.

Srbin je svojim fantastičnim nastupima u dresu Rome odavno skrenuo pažnju italijanske javnosti, a činjenica da ga je lično Bufon uvrstio u sam krem lige dovoljno govori o ugledu koji je stekao na Apeninima.

Ipak, ova pohvala dolazi u trenutku kada se oko Svilarovog imena i dalje lome koplja u Srbiji. Podsetimo, golman koji je prošao sve omladinske selekcije Belgije, odlučio je u jednom trenutku da obuče dres „Orlova“. Međutim, nakon samo jednog nastupa u prijateljskom meču, Svilar je odlučio da se povuče.

I pored pokušaja da se njegov status obnovi, mladi čuvar mreže je doneo radikalnu odluku, unajmio advokate i definitivno stavio tačku na priču o igranju za Srbiju, u nadi da će moći da promeni sportsko državljanstvo i brani za Belgiju. Iako ga je ta odluka zbog krutih pravila FIFA ostavila bez prava da nastupa za Belgijance (za sada), Svilar na terenu pokazuje neverovatnu mentalnu snagu.

Ironija sudbine ili ne – Srbija je izgubila golmana za budućnost, Belgija ga čeka na birokratskom sudu, ali Italija i Đanluiđi Bufon nemaju nikakvu dilemu: Mile Svilar je trenutno jedan od najboljih čuvara mreže na svetu.