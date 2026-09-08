PRSKAJU KANALE OKO VRŠCA: Suzbijanje larvi komaraca iz aviona 10. septembra
NAKON avionskog tretmana komaraca iznad Vršca, u četvrtak, 10. septembra, uslediće i avionsko prskanje tamošnjih vodotokova, kako bi se suzbile larve ovih insekata.
Tretiraće se kanal Dunav-Tisa-Dunav, kanal Veliko Središte – Vršac, kao i ostala staništa pogodna za razvoj larvi, poput jezera i bara.
Preparat, koji će biti korišćen, nije opasan za pčele.
Preporučujemo
I MEŠTANI SE BORE PROTIV VATRENE STIHIJE: Požar kod Vladičinog Hana, sve ekipe na terenu
08. 09. 2026. u 17:44
DRUŽENjE SA PENZIONERIMA: Podrška od države i grada Vranja
08. 09. 2026. u 17:20
BOJEVO GAĐANjE KOD VRŠCA: Od 10. septembra do 2. novembra ne idite oko Velikog kamenoloma
08. 09. 2026. u 17:19
NIKOLA PONOVO DRŽAVNI PRVAK: Naumović odbranio titulu u preciznom letenju (FOTO)
08. 09. 2026. u 17:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)