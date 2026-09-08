Srbija

PRSKAJU KANALE OKO VRŠCA: Suzbijanje larvi komaraca iz aviona 10. septembra

Јелена Баљак
Jelena Baljak

08. 09. 2026. u 17:53

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NAKON avionskog tretmana komaraca iznad Vršca, u četvrtak, 10. septembra, uslediće i avionsko prskanje tamošnjih vodotokova, kako bi se suzbile larve ovih insekata.

ПРСКАЈУ КАНАЛЕ ОКО ВРШЦА: Сузбијање ларви комараца из авиона 10. септембра

Foto: J.Baljak

Tretiraće se kanal Dunav-Tisa-Dunav, kanal Veliko Središte – Vršac, kao i ostala staništa pogodna za razvoj larvi, poput jezera i bara.

Preparat, koji će biti korišćen, nije opasan za pčele.

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