ZAŠTO U NEKIM ZEMLJAMA NE TREBA OSTAVLJATI BAKŠIŠ: Ono što je kod nas ljubaznost, negde može da bude neprijatno

OSTAVITI nekoliko novčanica na stolu posle ručka ili zaokružiti račun u taksiju za mnoge turiste predstavlja uobičajen način da se zahvale na dobroj usluzi. Ipak, pravila nisu svuda ista. Dok se u nekim zemljama bakšiš gotovo podrazumeva, u drugim se uopšte ne očekuje, a pokušaj da ga ostavite može čak da izazove zabunu.

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Zato jedno od pravila koje vredi proveriti pre putovanja nema nikakve veze sa pasošem, prtljagom ili vremenskom prognozom.

Reč je o tome šta uraditi kada stigne račun.

Navike koje turisti ponesu iz svoje zemlje ne moraju biti uobičajene i na drugom kraju sveta, a možda najbolji primer za to je Japan.

U Japanu je dovoljno reći hvala

U restoranima, kafićima, hotelima i taksijima u Japanu bakšiš se uobičajeno ne ostavlja.

Japanska nacionalna turistička organizacija navodi da bakšiš nije deo njihove kulture i da njegovo ostavljanje ponekad može izazvati nelagodu ili zabunu.

Umesto dodatnog novca, osmeh i zahvalnost sasvim su dovoljni da pokažete da ste zadovoljni uslugom.

Postoje izuzeci. Privatni vodič ili prevodilac koji je navikao na strane goste može prihvatiti novac u znak zahvalnosti, ali se ni u tim situacijama bakšiš ne očekuje.

Postoji i tradicionalni običaj davanja novca u posebnim prilikama, poznat kao „kokorozuke“. Ako se novac daje na ovaj način, obično se stavlja u kovertu i predaje diskretno.

Slično pravilo važi i u Južnoj Koreji

Turisti ne moraju da razmišljaju o procentima računa ni prilikom posete Južnoj Koreji.

Zvanični turistički portal ove zemlje navodi da se bakšiš u restoranima ne zahteva niti očekuje.

To znači da gost može jednostavno da plati iznos koji je naveden na računu, bez računanja dodatnih deset ili dvadeset odsto.

Za putnike koji dolaze iz zemalja u kojima je bakšiš gotovo obavezan, ovakva praksa može biti neobična, ali je zapravo deo lokalne kulture usluživanja.

A šta je sa Singapurom?

Nešto drugačija situacija je u Singapuru.

Zvanični turistički portal navodi da bakšiš tradicionalno nije deo singapurske kulture, mada se poslednjih godina sve češće ostavlja kao znak zadovoljstva dobrom uslugom.

U mnogim restoranima i hotelima na računu se već nalazi naknada za uslugu, pa pre nego što ostavite dodatni novac vredi pogledati šta je sve uračunato u konačnu cenu.

U Italiji vas niko neće juriti zbog bakšiša

Pravila su drugačija i u zemljama koje su nam mnogo bliže.

U Italiji bakšiš nije obavezan i ne postoji strogo propisan procenat koji gost mora da ostavi.

Zvanični turistički portal Italije navodi da je ipak uobičajeno ostaviti iznos od oko deset odsto kada je gost posebno zadovoljan uslugom.

Zato je pre plaćanja dobro pogledati račun i proveriti šta je već naplaćeno, umesto automatski primenjivati pravila na koja ste navikli kod kuće.

Jedno pravilo ne važi u celom svetu

Kultura bakšiša jedan je od najboljih primera koliko se svakodnevne navike razlikuju od zemlje do zemlje.

Negde se dodatni novac očekuje, negde je samo lep gest, a negde ga zaposleni uopšte ne očekuju.

Zato je pre putovanja dobro proveriti lokalne običaje. Tako ćete izbeći neprijatnu situaciju, ali i pokazati poštovanje prema zemlji u koju ste došli.

Ponekad je, umesto novčanice ostavljene na stolu, jedno iskreno „hvala“ upravo ono što se od gosta očekuje.

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