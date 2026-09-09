VUČIĆ JOŠ JEDNOM ODRŽAO OBEĆANJE: Država preuzela do 70 odsto troškova, lekovi trajno pojeftinili

OD 17. avgusta na snazi je mera kojom su značajno pojeftinili brojni lekovi. Za 16 lekova država je preuzela 70 odsto troškova, dok građani plaćaju preostalih 30 odsto, a cene su sa ranijih 1.700–6.000 dinara snižene na oko 600–1.100 dinara. Ovaj paket mera državne pomoći građanima koji je ranije najavio predsednik Vučić već daje konkretne rezultate - pacijenti koji koriste određene terapije sada lekove plaćaju znatno manje, a mera nije privremena, već trajna. Za ovu namenu država je izdvojila 3,7 milijardi dinara.

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Na spisku lekova koji su pojeftinili nalazi se 18 lekova na recept, namenjenih pre svega pacijentima kojima su potrebne terapije za sprečavanje zgrušavanja krvi i lečenje srčane slabosti. Država je preuzela između 50 i 70 odsto troškova, čime je značajno smanjen izdatak za građane.

Mera je deo šireg paketa podrške građanima, koji je Vučić najavio kao jedan od načina da se dodatno smanje troškovi života i obezbedi veća sigurnost za građane, posebno za hronične bolesnike i penzionere.

Manje novca za terapiju, više novca građanima

Najveće pojeftinjenje odnosi se na 16 oralnih antikoagulanasa, lekova koji se koriste za sprečavanje i lečenje krvnih ugrušaka, duboke venske tromboze i plućne embolije, kao i za prevenciju moždanog udara kod određenih pacijenata.

Foto: Novosti

Kod ovih lekova država preuzima 70 odsto troškova, dok pacijent plaća preostalih 30 odsto.

Tako lekovi koji su se ranije plaćali od oko 1.700 do 6.000 dinara, sada za pacijente sa receptom koštaju približno 600 do 1.100 dinara, zavisno od preparata i pakovanja.

Među njima su:

BEREVIN

DAXANLO

ELIKVIS

ENGAP

PRADAKSA

RISAGAL

RIVAROKSABAN SK

RIVAROX

ROTEAS

ROXELANA

RUFIXALO

RUNAPLAX

TROMBOCEN

XANIRVA

XARELTO

XERDOXO

I lekovi za srčanu slabost sada mnogo jeftiniji

Druga grupa obuhvata dva leka za hroničnu srčanu slabost – Forksigu (dapagliflozin) i Žardijans (empagliflozin).

Kod njih država preuzima 50 odsto cene, pa pacijent sa receptom plaća oko polovine dosadašnjeg iznosa.

Forksigu, koja je koštala više od 4.400 dinara, pacijent sada plaća 2.228 dinara, dok je za Žardijans predviđena slična participacija.

Ovi lekovi se, osim kod srčane slabosti, koriste i kod određenih pacijenata sa dijabetesom tipa 2 i hroničnom bubrežnom slabošću, u skladu sa odobrenim indikacijama.

Vučić: Ovo ljudima znači život

Predsednik Vučić je prilikom najave mere posebno istakao značaj jeftinije terapije za građane koji svakog meseca moraju da izdvajaju novac za lekove.

Foto: Printskrin Pink TV

Kako je tada naveo, cilj nije samo da građanima ostane više novca, već i da im savremena terapija bude dostupnija.

Posebno je naglasio da su u pitanju lekovi koji mogu da spreče teške zdravstvene posledice.

– Ovo su stvari koje spasavaju glavu, spašavaju živote ljudima. I za ovo smo se borili – da produžimo život našim ljudima, da taj život bude kvalitetniji, da potroše što je moguće manje novca – rekao je Vučić.

Nema potrebe za pravljenjem zaliha – mera je trajna

Iz Ministarstva zdravlja posebno su poručili da građani ne treba da prave zalihe lekova, jer pojeftinjenje nije akcija ograničenog trajanja.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Pomoćnik ministra zdravlja, Nebojša Tasić, istakao je da je reč o trajnoj meri, što znači da će pacijenti svaki put kada im lekar prepiše terapiju moći da je podignu pod novim, povoljnijim uslovima.

Važno je da pacijent ima recept izabranog lekara, jer se subvencionisana cena ostvaruje upravo na taj način.

Država najavljuje i novu terapiju za obolele od raka

Smanjenje cena lekova nije jedina novina koju je država najavila u oblasti zdravstva.

Predsednik Vučić je najavio da bi od oktobra u Srbiji trebalo da budu dostupni i inovativni lekovi za lečenje malignih oboljenja.

Kako je naveo, nove terapije odnosiće se, između ostalog, na rak dojke, pluća, jetre i bešike.

– To će da bude i za kancer dojki i za rak pluća i za jetru i bešiku, za sve stižu najinovativniji i najbolji lekovi na svetu. Ne može uvek da spase, ali pruža nadu i u jednom značajnom procentu će spasavati živote ljudi – rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Prema najavama, država će nastaviti da širi dostupnost savremenih terapija, uključujući i lekove za retke bolesti.

Veliki paket mera usmeren na standard građana

Jeftiniji lekovi deo su šireg paketa mera koje je država pripremila za građane, a koji obuhvata i podršku penzionerima, korekciju minimalne zarade i druge mere usmerene na povećanje životnog standarda.

Suština mere za lekove je, međutim, veoma konkretna: građani koji redovno koriste ove terapije više ne moraju da izdvajaju celu cenu iz svog džepa, već značajan deo troška preuzima država.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Tako se jedna od najvećih svakodnevnih obaveza za hronične pacijente – kupovina neophodne terapije – direktno smanjuje, a država najavljuje da će se ova politika nastaviti i kroz uvođenje novih, savremenih lekova.

Država nastavlja da brine o svim građanima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije nastavljaju s merama usmerenim na poboljšanje životnog standarda građana, uz poseban fokus na zdravlje i dostupnost zdravstvene zaštite. Cilj je da se građanima olakša svakodnevni život, smanje troškovi koje imaju za neophodne terapije i obezbedi stabilan i dostupan zdravstveni sistem, a jedna od najznačajnijih mera svakako je pojeftinjenje lekova za građane koji redovno primaju terapiju.

Jedan vid brige o građanima je i uvođenje pokretnih apoteka, koje lekove na recept dovoze i do stanovnika udaljenih sela u kojima nema apoteka. Pokretne apoteke već obilaze sela na jugu Srbije, a plan je da budu dostupne i stanovnicima drugih teško pristupačnih područja. Na taj način građani, posebno stariji i hronični bolesnici, mogu da dođu do neophodne terapije bez putovanja do najbližeg grada.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Sličan pristup vidljiv je i kroz projekat "Vojni lekar na selu", u okviru kojeg vojni lekari obilaze udaljena seoska područja, obavljaju preventivne preglede i pružaju medicinsku pomoć građanima kojima je pristup zdravstvenoj zaštiti otežan. Projekat se realizuje u saradnji sa lokalnim zdravstvenim ustanovama i jedan je od načina da zdravstvena zaštita bude dostupnija i stanovnicima najudaljenijih krajeva Srbije.

Nedavno je pokrenut i pilot-projekat "Vrati lek", koji su predstavili premijer Đuro Macut i ministarka zdravlja Ana Pavkov, a koji omogućava građanima da neiskorišćene i lekove sa isteklim rokom vrate u apoteke, kako bi se sprečilo njihovo nekontrolisano odlaganje i smanjio farmaceutski otpad. Pilot-projekat započet je u Beogradu, a planirano je njegovo širenje i na druge delove Srbije.

Vučić i Vlada ulažu i u zdravstvenu infrastrukturu

Ulaganja se ne zaustavljaju samo na cenama lekova, već obuhvataju i modernizaciju zdravstvene infrastrukture širom Srbije. Država nastavlja obnovu i proširenje kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, Novom Pazaru, a za drugu fazu tog projekta predviđeno je ukupno 662 miliona evra. Plan rada Vlade za 2026. godinu predviđa i 3 milijarde dinara za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova, uz cilj da bude adaptirano i sanirano 50 zdravstvenih objekata i opremljeno 75 zdravstvenih ustanova.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Posebno mesto među velikim zdravstvenim projektima ima izgradnja nove dečje klinike "Tiršova 2", koja će doneti savremenije uslove za lečenje najmlađih pacijenata. Pored "Tiršove 2", država ulaže i u rekonstrukciju GAK „Višegradska“, kao i u druge kliničke centre, bolnice i zdravstvene ustanove širom Srbije. Za osam objekata kliničko-bolničkih centara, velikih bolnica i domova zdravlja izdvojeno je 58 milijardi dinara.

Pažnja se posvećuje i bolnicama i porodilištima van najvećih gradova. U Boru je već rekonstruisano porodilište i unapređena medicinska oprema, dok je najavljena i izgradnja nove bolnice, a Vlada ističe da su ulaganja u infrastrukturu, opremu i kadrove jedan od prioriteta za unapređenje zdravstvene zaštite u celoj zemlji.

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