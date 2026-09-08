I MEŠTANI SE BORE PROTIV VATRENE STIHIJE: Požar kod Vladičinog Hana, sve ekipe na terenu
Pre par sati u selu Stuval izbio je požar, saopšteno je na stranici opštine Vladičin Han.
Prema raspoloživim informacijama vatra je buknula u ulici Vuka Karadžića u selu Stubal, nedaleko od pumpe. Vatrogasci, predsednik opštine, komunalna služba i građani reagovali su u najkraćem mogućem roku i trenutno se zajedničkim snagama bore protiv vatrene stihije.
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