Srbija

I MEŠTANI SE BORE PROTIV VATRENE STIHIJE: Požar kod Vladičinog Hana, sve ekipe na terenu

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

08. 09. 2026. u 17:44

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Pre par sati u selu Stuval izbio je požar, saopšteno je na stranici opštine Vladičin Han.

И МЕШТАНИ СЕ БОРЕ ПРОТИВ ВАТРЕНЕ СТИХИЈЕ: Пожар код Владичиног Хана, све екипе на терену

Foto: Opština Vladičin han

Prema raspoloživim informacijama vatra je buknula u ulici Vuka Karadžića u selu Stubal, nedaleko od pumpe. Vatrogasci, predsednik opštine, komunalna služba i građani reagovali su u najkraćem mogućem roku i trenutno se zajedničkim snagama bore protiv vatrene stihije.

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