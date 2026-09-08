Srbija

RITAM PRISUSTVA: U Paraćinu izložba slika i skulptura Zorice Đorđević

Зорана Рашић
Zorana Rašić

08. 09. 2026. u 11:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PARAĆINSKI Kulturni centar predstaviće u petak autorsku izložbu skulptura i slika akademske vajarke Zorice Đorđević, inače zaposlene u ovoj ustanovi.

РИТАМ ПРИСУСТВА: У Параћину изложба слика и скулптура Зорице Ђорђевић

Foto: Z. Rašić

Naziv događaja je „Ritam prisustva“, a prema najavi organizatora posetioce očekuje veče u kom će se susresti likovna umetnost i džez muzika – dva „jezika“ koja ne traže objašnjenje već se osećaju.

U muzičkom delu programa nastupiće Predrag Simović – gitara i muzičar sa Koledža u Berkiliju i Aleksandar Končar, bas gitara, sa konzervatorijuma za džez i improvizovanu muziku.

 Izložba paraćinske vajarke i slikarke biće svečano otvorena 11. septembra u 19 sati, a u galeriji tamošnjeg Kulturnog centra ostaće naredne dve nedelje.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Stručnjak i čovek za nezaborav: Upokojio se Zoran Milovanović
Srbija

0 1

Stručnjak i čovek za nezaborav: Upokojio se Zoran Milovanović

U porodičnoj kući u Voćnjaku kod Loznice sinoć se, iznenada, upokojio Zoran Milovanović (52), diplomirani agroekonomista, koji je više od pet godina bio na čelu Filijale Nacionalne službe zapošljavanja kao jedan od najboljih rukovodilaca i stručnjaka, ne samo u Nacionalnoj službi zapošljavanja.

08. 09. 2026. u 08:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK PRIZNANJE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza

ŠOK PRIZNANjE IZ HAGA: Osudili smo Mladića, ali nije bilo dokaza