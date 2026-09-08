RITAM PRISUSTVA: U Paraćinu izložba slika i skulptura Zorice Đorđević

PARAĆINSKI Kulturni centar predstaviće u petak autorsku izložbu skulptura i slika akademske vajarke Zorice Đorđević, inače zaposlene u ovoj ustanovi.

Foto: Z. Rašić

Naziv događaja je „Ritam prisustva“, a prema najavi organizatora posetioce očekuje veče u kom će se susresti likovna umetnost i džez muzika – dva „jezika“ koja ne traže objašnjenje već se osećaju.

U muzičkom delu programa nastupiće Predrag Simović – gitara i muzičar sa Koledža u Berkiliju i Aleksandar Končar, bas gitara, sa konzervatorijuma za džez i improvizovanu muziku.

Izložba paraćinske vajarke i slikarke biće svečano otvorena 11. septembra u 19 sati, a u galeriji tamošnjeg Kulturnog centra ostaće naredne dve nedelje.