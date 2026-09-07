SISTEMSKO SUZBIJANJE KRPELJA: Akcija na parkovskim površinama u Kraljevu
Gradska uprava u Kraljevu obavestila je sugrađane da je na teritoriji grada na Ibru u toku druga faza ovogodišnjeg sistemskog suzbijanja krpelja.
Programom suzbijanja, u četvrtak, od 9 do 15 sati, predviđen je tretman u parkovima „Pljakin šanac“, kod Gospodar Vasinog konaka, kod spomenika Otpora i pobede, kod Doma društvenih organizacija i u Ulici čibukovački partizani.
Građanima se preporučuje da u tom periodu ne provode vreme na navedenim parkovskim površinama, da ne izvode svoje kućne ljubimce, kao i da pčelari zaštite svoja pčelinja društva.
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