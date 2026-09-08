Srbija

ZLATO ZA PARAĆINSKE KENDOKE: Seniori SK "Katori" najbolji na Ekipnom prvenstvu Srbije

Зорана Рашић
Zorana Rašić

08. 09. 2026. u 10:39

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TAKMIČARI paraćinskog Kluba „Katori kendo“ još jednom su potvrdili da su u samom vrhu ovog borilačkog, u Srbiji još nedovoljno popularnog sporta koji svoje poklonike ima najviše u Japanu.

ЗЛАТО ЗА ПАРАЋИНСКЕ КЕНДОКЕ: Сениори СК Катори најбољи на Екипном првенству Србије

Foto: Fejsbuk/Sportski savez opštine Paraćin

Seniorska ekipa Paraćinaca na Ekipnom provenstvu Srbije osvojila je zlatnu medalju i ponela titulu prvaka države u ekipnoj konkurenciji.

Ženska ekipa ovog kluba u istoj seniorskoj konkurenciji postigla je takođe izvanredan rezultat osvojivši srebrnu medalju.

Svi takmičari pokazali su izuzetnu borbenost i zalaganje. Kako kažu u ovom sportskom klubu, šampionska titula predstavlja za njih krunu predanog rada i zajedništva, zbog čega veliki broj članova "Katorija" nastupa i u reprezentaciji Srbije.

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