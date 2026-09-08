ZLATO ZA PARAĆINSKE KENDOKE: Seniori SK "Katori" najbolji na Ekipnom prvenstvu Srbije
TAKMIČARI paraćinskog Kluba „Katori kendo“ još jednom su potvrdili da su u samom vrhu ovog borilačkog, u Srbiji još nedovoljno popularnog sporta koji svoje poklonike ima najviše u Japanu.
Seniorska ekipa Paraćinaca na Ekipnom provenstvu Srbije osvojila je zlatnu medalju i ponela titulu prvaka države u ekipnoj konkurenciji.
Ženska ekipa ovog kluba u istoj seniorskoj konkurenciji postigla je takođe izvanredan rezultat osvojivši srebrnu medalju.
Svi takmičari pokazali su izuzetnu borbenost i zalaganje. Kako kažu u ovom sportskom klubu, šampionska titula predstavlja za njih krunu predanog rada i zajedništva, zbog čega veliki broj članova "Katorija" nastupa i u reprezentaciji Srbije.
Preporučujemo
PRSKAJU KANALE OKO VRŠCA: Suzbijanje larvi komaraca iz aviona 10. septembra
08. 09. 2026. u 17:53
I MEŠTANI SE BORE PROTIV VATRENE STIHIJE: Požar kod Vladičinog Hana, sve ekipe na terenu
08. 09. 2026. u 17:44
DRUŽENjE SA PENZIONERIMA: Podrška od države i grada Vranja
08. 09. 2026. u 17:20
BOJEVO GAĐANjE KOD VRŠCA: Od 10. septembra do 2. novembra ne idite oko Velikog kamenoloma
08. 09. 2026. u 17:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)