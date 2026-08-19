CEO ZRENJANIN BEZ VODE! Komunalci hitno saniraju kvar

U CELOM Zrenjaninu došlo je do prekida vodosnabdevanja zbog potrebe sanacije kvara u Prvomajskoj ulici na jednom od glavnih vodova mreže preko kojeg se snabdeva polovina grada vodom.

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Trenutne procene su da će radovi biti završeni oko 19 časova, saopštilo je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

Dodaje se da to preduzeće neprekidno izvodi radove na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži u Prvomajskoj ulici.

U pitanju je jedan od glavnih vodova mreže preko kojeg se snabdeva polovina grada vodom, čvorište i cev većeg prečnika.

Zbog konstantnog priliva vode na mesto izvođenja radova i otežanih uslova rada neophodno je bilo da dođe do prekida vodosnabdevanja u celom gradu kako bi se bezbedno i u što kraćem vremenskom periodu kvar sanirao.

Ukoliko postoji potreba za dužim trajanjem radova biće i produžen prekid vodosnabdevanja do njihovog završetka, a ukoliko se radovi završe pre navedenog vremena voda će ranije biti puštena u mrežu.

Nakon završetka radova i puštanja vode u mrežu u periodu od 45 minuta doći će do normalizacije vodosnabdevanja u celom gradu, ističe se u saopštenju.

Kako je navedeno, cisterna sa vodom za piće je postavljena na raskrsnici 4. jula i ulice dr Laze Kostića.

Tanjug

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