Srbija

EKIPE NASTAVLJAJU DEŽURSTVA: Lokalizovana tri od četiri žarišta na Stolovima (FOTO)

Goran Ćirović

19. 08. 2026. u 17:04

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Od ukupno četiri, požar na Stolovima lokalizovan je na tri, dok je na jednoj, nepristupačnoj lokaciji, vatrena stihija i dalje aktivna ali pod kontrolom.

ЕКИПЕ НАСТАВЉАЈУ ДЕЖУРСТВА: Локализована три од четири жаришта на Столовима (ФОТО)

G.Šljivić

Ovako, u najkraćem, glasi raport vatrogasaca koji se već 12 dana bore sa požarom, vetrom, nepristupačnim terenom i visokim spoljnim temperaturama na planini poviše Kraljeva.

- Prizemni požar niskog rastinja i trave je usled jakovg vetra aktivan na još jednom žarištu gde se nastavlja intervencija uz dežurstva naših ekipa na ostalim lokacijama – poručuju vatrogasci, dodajući da nema ugroženih domaćinstava.

G.Šljivić

 

Požar je, podsećamo, zahvatio i u zgarište pretvorio više od 200 hektara niskog, listopadnog rastinja, a procena ukupne materijalne štete biće obavljena nakon što vatra bude potpuno ugašena.

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