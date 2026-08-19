EKIPE NASTAVLJAJU DEŽURSTVA: Lokalizovana tri od četiri žarišta na Stolovima (FOTO)
Od ukupno četiri, požar na Stolovima lokalizovan je na tri, dok je na jednoj, nepristupačnoj lokaciji, vatrena stihija i dalje aktivna ali pod kontrolom.
Ovako, u najkraćem, glasi raport vatrogasaca koji se već 12 dana bore sa požarom, vetrom, nepristupačnim terenom i visokim spoljnim temperaturama na planini poviše Kraljeva.
- Prizemni požar niskog rastinja i trave je usled jakovg vetra aktivan na još jednom žarištu gde se nastavlja intervencija uz dežurstva naših ekipa na ostalim lokacijama – poručuju vatrogasci, dodajući da nema ugroženih domaćinstava.
Požar je, podsećamo, zahvatio i u zgarište pretvorio više od 200 hektara niskog, listopadnog rastinja, a procena ukupne materijalne štete biće obavljena nakon što vatra bude potpuno ugašena.
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