Srbija

PRVI NOĆNI BAZAR U VRŠCU: Septembar u znaku kreativaca

Јелена Баљак
Jelena Baljak

19. 08. 2026. u 14:39

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U VRŠCU će 4. i 5. septembra biti održan prvi „Noćni bazar“, koji će na Gradskom trgu okupiti proizvođače hrane i pića, kao i razne umetnike.

ПРВИ НОЋНИ БАЗАР У ВРШЦУ: Септембар у знаку креативаца

Foto: J.J.Baljak

Ideja je da izgalači budu za svojim štandovima od 17 do 23 časa, kada je trg pun šetača i gostiju iz drugih gradova.

U toku su prijave za učešće u ovom događaju, a predstavljene su i cene zakupa tezgi, koje za proizvođače hrane i pića koštaju 4.000 dinara za jedan dan, odnosno 6.500 za dva dana, dok za izrađivače rukotvorina i prirodne kozmetike košta 2.500 dinara za jedan dan, odnosno 4.000 za dva dana.

Više informacija možete dobiti u Turističkoj organizaciji Vršac, uz čiju podršku se manifestacija i organizuje.

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