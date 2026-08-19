PRVI NOĆNI BAZAR U VRŠCU: Septembar u znaku kreativaca

U VRŠCU će 4. i 5. septembra biti održan prvi „Noćni bazar“, koji će na Gradskom trgu okupiti proizvođače hrane i pića, kao i razne umetnike.

Foto: J.J.Baljak

Ideja je da izgalači budu za svojim štandovima od 17 do 23 časa, kada je trg pun šetača i gostiju iz drugih gradova.

U toku su prijave za učešće u ovom događaju, a predstavljene su i cene zakupa tezgi, koje za proizvođače hrane i pića koštaju 4.000 dinara za jedan dan, odnosno 6.500 za dva dana, dok za izrađivače rukotvorina i prirodne kozmetike košta 2.500 dinara za jedan dan, odnosno 4.000 za dva dana.

Više informacija možete dobiti u Turističkoj organizaciji Vršac, uz čiju podršku se manifestacija i organizuje.