PRVI NOĆNI BAZAR U VRŠCU: Septembar u znaku kreativaca
U VRŠCU će 4. i 5. septembra biti održan prvi „Noćni bazar“, koji će na Gradskom trgu okupiti proizvođače hrane i pića, kao i razne umetnike.
Ideja je da izgalači budu za svojim štandovima od 17 do 23 časa, kada je trg pun šetača i gostiju iz drugih gradova.
U toku su prijave za učešće u ovom događaju, a predstavljene su i cene zakupa tezgi, koje za proizvođače hrane i pića koštaju 4.000 dinara za jedan dan, odnosno 6.500 za dva dana, dok za izrađivače rukotvorina i prirodne kozmetike košta 2.500 dinara za jedan dan, odnosno 4.000 za dva dana.
Više informacija možete dobiti u Turističkoj organizaciji Vršac, uz čiju podršku se manifestacija i organizuje.
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