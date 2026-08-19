U SUSRET DANU OPŠTINE PARAĆIN: Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja
ODBOR za nagrade i priznanja SO Paraćin povodom predstojećeg obeležavanja Dana te opštine – 27. septembra – uputio je poziv građanima i pravnim licima da dostave predloge za dodelu ovogodišnjih opštinskih nagrada i javna priznanja.
Osim moguće dodele zvanja počasnog građanina, kandidati konkurišu za dodelu plakete (zlatna, srebrna i bronzana) i diplome Opštine Paraćin, zatim novčane nagrade, zahvalnice i pohvale.
Priznanja se dodeljuju pojedincima, udruženjima i organizacijama za izuzetne rezultate u radu, odnosno doprinos razvoju opštine u brojnim različitim oblastima.
Pisane obrazložene predloge treba dostaviti najkasnije do utorka, 8. septembra poštom, elektronskim putem ili lično preko pisarnice Opštinske uprave.
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