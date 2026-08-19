Srbija

U SUSRET DANU OPŠTINE PARAĆIN: Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja

Зорана Рашић
Zorana Rašić

19. 08. 2026. u 14:20

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ODBOR za nagrade i priznanja SO Paraćin povodom predstojećeg obeležavanja Dana te opštine – 27. septembra – uputio je poziv građanima i pravnim licima da dostave predloge za dodelu ovogodišnjih opštinskih nagrada i javna priznanja.

У СУСРЕТ ДАНУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН: Позив за предлагање кандидата за јавна признања

Foto: Z. Rašić

Osim moguće dodele zvanja počasnog građanina, kandidati konkurišu za dodelu plakete (zlatna, srebrna i bronzana) i diplome Opštine Paraćin, zatim novčane nagrade, zahvalnice i pohvale.

Priznanja se dodeljuju pojedincima, udruženjima i organizacijama za izuzetne rezultate u radu, odnosno doprinos razvoju opštine u brojnim različitim oblastima.

Pisane obrazložene predloge treba dostaviti najkasnije do utorka, 8. septembra poštom,  elektronskim putem ili lično preko pisarnice Opštinske uprave.

 

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