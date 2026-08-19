GORI NISKO RASTINJE: Buknuo požar i u ataru sela Bogutovac kod Kraljeva
Istovremeno sa požarom na Stolovima koji još nije potpuno ugašen, danas posle 12 sati, pod još nerazjašnjenim okolnostima, izbio je požar i u ataru sela Bogutovac, nedaleko od Kraljeva.
Na nepristupačnom terenu bez prilaznih puteva, kako saznajemo, prizemni požar je zahvatio oko dva hektara niskog rastinja i suve trave u gustoj borovoj šumi.
Na intervenciju su upućeni pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Kraljeva, članovi Dobrovoljnih vatrgasnih društava „Bogutovac“ i „Kraljevo“, kao i radnici „Srbijašuma“.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)