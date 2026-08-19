Srbija

GORI NISKO RASTINJE: Buknuo požar i u ataru sela Bogutovac kod Kraljeva

Goran Ćirović

19. 08. 2026. u 15:27

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Istovremeno sa požarom na Stolovima koji još nije potpuno ugašen, danas posle 12 sati, pod još nerazjašnjenim okolnostima, izbio je požar i u ataru sela Bogutovac, nedaleko od Kraljeva.

ГОРИ НИСКО РАСТИЊЕ: Букнуо пожар и у атару села Богутовац код Краљева

G.Šljivić

Na nepristupačnom terenu bez prilaznih puteva, kako saznajemo, prizemni požar je zahvatio oko dva hektara niskog rastinja i suve trave u gustoj borovoj šumi.

Na intervenciju su upućeni pripadnici Vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Kraljeva, članovi Dobrovoljnih vatrgasnih društava „Bogutovac“ i „Kraljevo“, kao i radnici „Srbijašuma“.

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