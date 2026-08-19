Srbija

DIM JUTROS UZNEMIRIO VRŠČANE: Zamagljen vidik i miris paljevine stigao iz zapaljene Deliblatske peščare

Јелена Баљак
Jelena Baljak

19. 08. 2026. u 14:03

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VRŠČANI su se jutros probudili u oblaku dima, koji im nije dozvoljavao da otvore prozore svojih domova, niti da izađu napolje od intenzivnog mirisa paljevine, koji je štipao i nos i oči.

ДИМ ЈУТРОС УЗНЕМИРИО ВРШЧАНЕ: Замагљен видик и мирис паљевине стигао из запаљене Делиблатске пешчаре

Foto: J.Baljak

Dim je bio toliko gust, da su se jedva nazirali obrisi Vršačkih planina i krovovi kuća u susednim ulicama, dok je, s druge strane, i pogled sa brega prema gradu bio potpuno zamagljen.

Sada je situacija preglednija, ali se dim i dalje oseća i nije preporučljivo da se boravi napolju.

Foto: Privatna arhiva

 

Kako „Novosti“ saznaju, nije reč o nekom novom požaru u vršačkom ataru, već o dimu koji se širi iz zapaljene Deliblatske peščare, sa požarišta između sela Dubovac i Kajtasovo, udaljenog tridesetak kilometara vazdušnom linijom.

Bio je to najjači intenzitet dima, koji se osetio i video u Vršcu, otkako traje borba sa vatrenom stihijom u ovom rezervatu prirode.

Nadležni kažu da vetar stalno menja smer, čime vatrogascima otežava rad, a dim raznosi i do delova u kojima se do sada nije toliko osećao.

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