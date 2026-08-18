SUTRA SVEČANOST KOD SPOMENIKA STEVI PISARU: U Paraćinu obeležavanje završetka Ivankovačke bitke
NAKON što su Ćupričani danas obeležili 221 godinu od čuvenog Boja na Ivankovcu (1805) , koji je prva zvanična pobeda srpskih ustanika protiv regularne turske vojske, u Paraćinu je za sutra najavljeno obeležavanje njenog završetka, poznatog pod nazivom Bitka kod Paraćina.
Na Karađorđevom brdu u 10 sati biće položeni venci na Spomenik Stevi Pisaru, jednom od Karađorđevih sekretara za koga se vezuje mit da je topovskim đuletom ispaljenim sa tog brda, gde su se ušančili srpski ustanici, uspeo da pogodi šator Hafiz paše i rani ga.
Nakon pašinog ranjavanja, usledilo je povlačenje Osmanlija prema Nišu, a ubrzo nakon toga je Hafiz paša i preminuo.
Danas Steva Pisar, kome je zanimanje postalo nadimak, ima svoju ulicu u Paraćinu, a Vinski viteški red Pomoravske regije, koji takođe svake godine učestvuje u polaganju venaca na njegov spomenik, nosi ime ovog ustanika.
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