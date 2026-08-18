I KIŠOBRAN KOLICA ZA NOVOROĐENČAD: Opština Opovo podelila mesečne pakete pomoći novopečenim roditeljima
OPŠTINA Opovo nastavlja sa kontinuiranom podrškom novopečenim roditeljima kroz mesečnu podelu paketa za bebe, koji će im olakšati prve dane sa novim članom porodice.
Ovoga puta zamenik predsednice opštine Dragan Ugrinov lično je odneo poklone na pet kućnih adresa, darivajući tako ukupno šest novorođenih beba – dva dečaka i četiri devojčice, od kojih su dve bliznakinje.
Pored osnovnih potrepština za prve bebine dane, paketi odnedavno sadrže i kišobran kolica, čime je sadržaj dodatno obogaćen i prilagođen potrebama roditelja i beba.
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