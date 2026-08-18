Srbija

I KIŠOBRAN KOLICA ZA NOVOROĐENČAD: Opština Opovo podelila mesečne pakete pomoći novopečenim roditeljima

Јелена Баљак
Jelena Baljak

18. 08. 2026. u 14:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OPŠTINA Opovo nastavlja sa kontinuiranom podrškom novopečenim roditeljima kroz mesečnu podelu paketa za bebe, koji će im olakšati prve dane sa novim članom porodice.

И КИШОБРАН КОЛИЦА ЗА НОВОРОЂЕНЧАД: Општина Опово поделила месечне пакете помоћи новопеченим родитељима

Foto: naseopovo

Ovoga puta zamenik predsednice opštine Dragan Ugrinov lično je odneo poklone na pet kućnih adresa, darivajući tako ukupno šest novorođenih beba – dva dečaka i četiri devojčice, od kojih su dve bliznakinje.

Pored osnovnih potrepština za prve bebine dane, paketi odnedavno sadrže i kišobran kolica, čime je sadržaj dodatno obogaćen i prilagođen potrebama roditelja i beba.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat