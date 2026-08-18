KAPACITET VEĆI ZA 60 ODSTO: Zbog rekonstrukcije pumpne stanice, deo Novog Sada sutra bez vode
NOVOSADSKO JKP „Vodovod i kanalizacija“ nastavlja radove na rekonstrukciji pumpne stanice „kod Pruge“, čijim će završetkom kapacitet sistema biti povećan sa dosadašnjih 20 litara u sekundi na oko 32 litre u sekundi, odnosno za 60 odsto.
Ovim značajnim unapređenjem sistema stvoriće se uslovi za stabilnije i pouzdanije vodosnabdevanje Popovice i Paragova, naročito u periodima povećane potrošnje.
Zbog izmeštanja starog pogona, u sredu, 19. avgusta 2026. godine, biće neophodan privremeni prekid u vodosnabdevanju Popovice i Paragova, u periodu od 8 do 20 sati. Odmah potom, pristupiće se montaži i izgradnji nove opreme.
U "Vodovodu" napominju da će tokom radova doći do pražnjenja svih gravitacionih cevovoda, pa postoji mogućnost da u višim delovima naselja dođe do postepenog uspostavljanja vodosnabdevanja nakon navedenog vremena.
Završetak celokupne investicije planiran je do kraja avgusta. U završnoj fazi radova, prilikom prebacivanja sistema na novougrađenu opremu, moguće je da će biti neophodan još jedan privremeni prekid u vodosnabdevanju. O njegovom tačnom terminu građani će biti blagovremeno obavešteni.
Kako bi građanima tokom prekida bila obezbeđena pijaća voda, cisterne su postavljene na sledećim lokacijama: Fruškogorski put br. 408, ugao ulica Slavujeva i Paragovski vidikovac kod Mošine vile – cisterna će biti postavljena tokom dana.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ zahvaljuje građanima Popovice i Paragova na razumevanju i strpljenju tokom izvođenja radova, čiji je cilj dugoročno poboljšanje i stabilizacija vodosnabdevanja ovih naselja.
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