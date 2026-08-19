Srbija

PROGRAM PODRŠKE: Državna pomoć opštinama Petrovac na Mlavi i Kučevo

Dušanka Novković

19. 08. 2026. u 07:30

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KUČEVO – Dve opštine Braničevskog okruga, Kučevo i Petrovac na Mlavi, dobile su državnu pomoć u okviru programa podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština za ovu godinu.

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ: Државна помоћ општинама Петровац на Млави и Кучево

D.N.

Opština Kučevo imaće na raspolaganju 6.198.429 dinara za kupovinu kamiona za potrebe JKP „Kučevo”. Petrovačkoj opštini odobreno je 6.999.767 dinara za obnovu domova kulture u Manastirici, Šetonju i Starčevu.

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