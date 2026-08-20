SUNOVRAT KAKAV SE NE PAMTI! Izdao Partizan, pa završio u najgoroj ligi u Evropi

NEOBIČAN transfer dolazi iz komšiluka!

Pavel Lisitsyn / Sputnik / Profimedia

Nekadašnji biser Vojvodine i Partizana, Dominik Dinga, karijeru nastavlja u Bokelju, klubu iz crnogorske Prve lige.

Podsećanja radi, Dinga je bio jedan od najtalentovanijih mladih fudbalera Srbije, ali je njegov razvojni put doneo mnogo obrta. Posle perioda u Partizanu, gde nije ispunio očekivanja, danas igra za Bokelj iz Kotora u crnogorskoj ligi. Ova priča o Dominiku Dingi pokazuje koliko su putevi fudbalskih talenata nepredvidivi.

Rođen je u Novom Sadu i odrastao u Pivnicama kraj Bačke Palanke. Kao etnički Slovak, Dinga je karijeru započeo u Hajduku iz Kule i Vojvodini. Potencijal mu je obezbedio transfer u Rusiju 2016. godine, gde se priključio Uralu iz Jekaterinburga. Tamo je proveo ukupno šest godina, a tokom tog vremena bio je povezivan i sa klubovima poput Fiorentine i Intera.

Tokom boravka u Uralu, Dinga je imao nekoliko pozajmica. Sezone 2019/20 bio je deo Partizana, koji je sa klupe predvodio Savo Milošević. Međutim, njegova epizoda među crno-belima bila je kratka — upisao je samo dva nastupa: jedan minut protiv Javora u Superligi i jednu utakmicu u Kupu Srbije. Iako se očekivalo da će se pridružiti ekipi na zimskim pripremama, nije se pojavio i tako završio svoj boravak u Humskoj.

U međuvremenu, Dinga je igrao i za Dinamo Minsk kao pozajmljeni igrač, zatim prešao u kazahstanski Ordabasi, pa Šahtjor Soligorsk i Naftan Novopoleck. Prošle sezone nosio je dres Voždovca u Prvoj ligi Srbije, a imao je kratku epizodu i u slovačkoj Petržalki.

Ovog leta Dominik Dinga potpisao je za Bokelj iz Kotora. Klub trenutno nastupa u crnogorskoj Prvoj ligi koja važi za jednu od slabijih evropskih liga po koeficijentu UEFA-e. Nakon dva kola Bokelj se našao na prvoj poziciji na tabeli, ali nakon poraza od Dečića pao na drugo mesto.

Dinga nikada nije uspeo da debituje za seniorsku reprezentaciju Srbije uprkos tome što je prošao mlađe selekcije do 19 godina. Njegovo ime često se vezivalo za potencijalne transfere u veće klubove regiona — pre dolaska među crno-bele bio je povezivan čak i sa Crvenom zvezdom.

Zbog toga što ga put vodi kroz razne lige istočne Evrope do današnjeg angažmana kod Bokelja, priča o Dominiku Dingi još jednom potvrđuje koliko su sudbine fudbalskih talenata nepredvidive.