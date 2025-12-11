PROGRAM UNAPREĐENJA POLOŽAJA MLADIH: Leskovac priprema novi strateški dokument

Radna grupa za izradu Programa za unapređenje položaja mladih u Leskovcu, za predstojeći trogodišnji period, i predstavnici gradske Kancelarije za mlade održali su niz sastanaka na kojima su svi zainteresovani mogli da raspravljaju o najvažniim temama vezanim za omladinsku politiku.

foto: Grad Leskovac

Leskovac donosi novi program za mlade, jer starom ističe period primene, a novi se donosi uz angažovanje udruženja mladih, učeničkih parlamenata, neformalnih grupa i predstavnika institucija i ustanova.

Oni su istakli svoje stavove i predloge u oblasti obrazovanja, prostora za mlade, o pitanja vezanim za aktivizam i volontarizam, zapošljavanje, kao i o zdravlju i blagostanju mladih.

Razgovori su vođeni i na osnovu rezultata ankete sprovedene u saradnji sa Unicefom, u oktobru ove godine. Ono je obuhvatilo 1.236 ispitanika, uzrasta od 15 do 30 godina, a anketiranje je realizovano uz pomoć, prethodno obučenih, volontera.

Kada Program bude gotov o njemu će se voditi rasprava, posle koje će ovaj starteški dokument biti dostavljen Skupštni grada Leskovca na usvajanje.