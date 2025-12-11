BOLJI USLOVI ZA MLADE: U Kraljevu predstavljen nacionalni program „Prestonica mladih 2027.“

Predstavnici Ministarstva turizma i omladine, Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade i Omladinskog saveza udruženja OPENS posetili su Kraljevo, i uz razgovor sa čelnicima lokalne samouprave predstavili aktuelne projekte i konkurs za titulu „Prestonice mladih 2027.“

G.Šljivić

- Grad ili opština koji ponese ovu titulu imaće priliku da sprovede aktivnosti za mlade u vrednosti od 50 miliona dinara. Cilj programa je decentralizacija omladinske lokalne politike, kao i da animiramo opštine i gradove da još više ulažu u omladinske aktivnosti i omladinsku politiku. Obilazimo 15 gradova i opština i razgovaramo sa čelnicima, predstavljamo značaj i benefit programa, razgovaramo sa mladima kako oni vide svoju opštinu ili grad, šta bi od aktivnosti moglo da bude predloženo kada budu aplicirali za prestonicu, št to će biti jedan od kriterijuma prilikom ocenjivanja – kaže Ivana Antonijević, pomoćnica ministra turizma i omladine, dodajući da je državni budžet za aktivnosti Kancelarija za mlade širom Srbije sa 75 povećn na 125 miliona dinara.

G.Šljivić Ivana Antonijević

Ovom prilikom najavnjljeno je i da će, u sklopu aktuelnih konkusa Ministarstva, kraljevačka Kancelarija za mlade konkurisati za projekat osnivanja Omladinskkog centra za koji se već uveliko priprema dokumentacija.

G.Šljivić

- Mladi zaslužuju priliku da, u boljim uslovima i uz adekvatnu podršku, kreiraju bolju budućnost - rekao je dr Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva. - Prostor koji bi mladima bio na raspolaganju predstavljao bi i središte njigovog društvenog, obrazovnog, kulturnog, sportskog života i uključenja u zajednicu.