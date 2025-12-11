BEZ GIŽE SAVESTI Šok na internetu: Osumnjičeni za ubistvo Čarli Kirka došao veseo u sudnicu, a evo kakva kazna mu preti...

TAJLER Robinson (22), optužen za ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka (31) na Univerzitetu Juza Veli 10. septembra, prvi put se pojavio uživo u sudu u Provu, Juta.

Robinson je izgledao smireno i šaputao šale advokatima dok su pripremali argument da medijima ne bude dozvoljeno snimanje suđenja, navodeći da bi to moglo uticati na porotu.

Sudija Toni Graf je dozvolio kamerama da snimaju deo ročišta, ali je tajni deo održan bez prisustva čak ni Robinsonove porodice. Optuženi je bio obučen u plavu košulju i kravatu, a porodica mu je prisustvovala tokom javnog dela suđenja.

Robinson je optužen za teško ubistvo, pucanje iz vatrenog oružja, ometanje pravde, manipulisanje svedocima i izvršenje nasilnog dela u prisustvu deteta. Ubistvo je šokiralo javnost, a video snimci incidenta brzo su se proširili internetom.

Osumnjičeni je uhapšen 33 sata nakon ubistva, prijavljen od strane svog oca, a priznao je delo u SMS porukama svojoj transrodnoj partnerki. Trenutno se nije izjasnio o krivici i suočava se sa smrtnom kaznom streljanjem ako bude osuđen.

