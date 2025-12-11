Svet

BEZ GIŽE SAVESTI Šok na internetu: Osumnjičeni za ubistvo Čarli Kirka došao veseo u sudnicu, a evo kakva kazna mu preti...

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 12. 2025. u 22:46

TAJLER Robinson (22), optužen za ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka (31) na Univerzitetu Juza Veli 10. septembra, prvi put se pojavio uživo u sudu u Provu, Juta.

БЕЗ ГИЖЕ САВЕСТИ Шок на интернету: Осумњичени за убиство Чарли Кирка дошао весео у судницу, а ево каква казна му прети...

Foto Tanjug/AP/Rick Egan

Robinson je izgledao smireno i šaputao šale advokatima dok su pripremali argument da medijima ne bude dozvoljeno snimanje suđenja, navodeći da bi to moglo uticati na porotu.

Sudija Toni Graf je dozvolio kamerama da snimaju deo ročišta, ali je tajni deo održan bez prisustva čak ni Robinsonove porodice. Optuženi je bio obučen u plavu košulju i kravatu, a porodica mu je prisustvovala tokom javnog dela suđenja.

Robinson je optužen za teško ubistvo, pucanje iz vatrenog oružja, ometanje pravde, manipulisanje svedocima i izvršenje nasilnog dela u prisustvu deteta. Ubistvo je šokiralo javnost, a video snimci incidenta brzo su se proširili internetom.

Foto Tanjug/AP/Rick Egan

Osumnjičeni je uhapšen 33 sata nakon ubistva, prijavljen od strane svog oca, a priznao je delo u SMS porukama svojoj transrodnoj partnerki. Trenutno se nije izjasnio o krivici i suočava se sa smrtnom kaznom streljanjem ako bude osuđen.

(Informer.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?