„OČIGLEDNA KRAĐA I PIRATSTVO“: Karakas reagovao na američku zaplenu venecuelanskog tankera

KARAKAS je, nakon što su Sjedinjene Američke Države zaplenile venecuelanski naftni tanker, saopštio da to predstavlja očiglednu krađu i čin međunarodnog piratstva.

U saopštenju se navodi da je raspoređivanje američke vojske na Karibima deo plana da se Venecuela liši svojih energetskih resursa.

Ocenjuje se da je zaplena tankera konačno otkrila prave razloge za produženu agresiju protiv Venecuele, a to su prirodni resursi, a ne, kako je navodio američki predsednik Donald Tramp, migracije, trgovina drogom, demokratija i ljudska prava.

U saopštenju je takođe ocenjeno da je američka zaplena tankera trebalo, kako se navodi, da “odvrati pažnju i prikrije ubedljiv neuspeh političke predstave u Oslu”, misleći na dodelu Nobelove nagrade za mir u Oslu venecuelanskoj opozicionarki Mariji Korini Mačado.

-Manipulacije i nedostatak rezultata onih koji su godinama pokušavali, bez ikakvog uspeha, da izvrše promene režima putem nasilja i u otvorenom saučesništvu sa zapadnim vladama, još jednom su razotkriveni, navodi se u saopštenju, preneli su mediji.

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je sinoć da su američke snage zaplenile tanker za naftu kod obala Venecuele.

Državni tužilac SAD Pam Bondi rekla je da je venecuelanski tanker zaplenjen zbog toga što je, prema istragama Federalnog istražnog biroa i Pentagona, "korišćen za transport nafte iz Venecuele i Irana", što predstavlja kršenje sankcija, kao i da je bio umešan u "ilegalnu mrežu koja podržava terorističke organizacije".

