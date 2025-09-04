Srbija

PRVACIMA I POKLONI: Pomoć osnovcima za nabavku udžbenika

Игор Митић
Igor Mitić

04. 09. 2025. u 11:41

Prvih dana septembra, a povodom polaska u školu, svi đaci prvaci na teritoriji Leskovca od lokalne samouprave su na poklon dobili randževe i pernice sa priborom.

ПРВАЦИМА И ПОКЛОНИ: Помоћ основцима за набавку уџбеника

foto: Grad Leskovac

U Leskovcu je prvi put u školske klupe ove godine selo 1.122 prvaka.

Pored ovih simboličnih poklona njihovi, ali i roditelji svih osnovaca će, iz gradskog budžeta, dobiti novčanu pomoć za nabavku udžbenika u iznosima koji se kreću od sedam do 14.000 dinara, u zavisnosti od razreda.

Za ove namene je u leskovačkom budžetu opredeljeno 85 miliona dinara.

