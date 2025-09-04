PRVACIMA I POKLONI: Pomoć osnovcima za nabavku udžbenika
Prvih dana septembra, a povodom polaska u školu, svi đaci prvaci na teritoriji Leskovca od lokalne samouprave su na poklon dobili randževe i pernice sa priborom.
U Leskovcu je prvi put u školske klupe ove godine selo 1.122 prvaka.
*Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!*
Pored ovih simboličnih poklona njihovi, ali i roditelji svih osnovaca će, iz gradskog budžeta, dobiti novčanu pomoć za nabavku udžbenika u iznosima koji se kreću od sedam do 14.000 dinara, u zavisnosti od razreda.
*Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!*
Za ove namene je u leskovačkom budžetu opredeljeno 85 miliona dinara.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)